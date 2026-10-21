Se estrella avión de combate en Francia; dos pilotos muertos

Un avión de combate Mirage 2000D se estrelló el martes por la noche en el noreste de Francia, cerca de Rogéville, en los alrededores de Nancy, y causó la muerte de sus dos ocupantes, indicaron este miércoles autoridades locales. El accidente ocurrió antes de la medianoche, durante un vuelo de entrenamiento.

El aparato pertenecía al Escuadrón de Caza 2/3 “Champagne”, con sede en la base aérea 133 de Nancy-Ochey, según la Fuerza Aérea y del Espacio. A bordo iban un piloto y un navegante oficial de sistemas de armas.

La Fuerza Aérea y del Espacio precisó que el avión regresaba de una misión cuando se estrelló, hacia las 22:40.

Un vuelo que terminó en tragedia

Al principio, el Ministerio informó que una persona había muerto y otra estaba desaparecida. La región de Meurthe y Mosela, donde cayó el avión, quedó bajo un amplio operativo de búsqueda.

La Fuerza Aérea informó primero del hallazgo de un cuerpo y de la búsqueda del segundo ocupante. Horas después se confirmó la muerte de los dos tripulantes. El piloto tenía 27 años y su acompañante, 44, según el fiscal de Metz, David Touvet, quien habló con la AFP. Ninguno tuvo tiempo de accionar el sistema de eyección antes del impacto, dijo.

“Las causas del accidente no están todavía establecidas”, señaló la Fuerza Aérea y del Espacio.

Se abrieron una investigación de seguridad y otra judicial para determinar qué ocurrió. El Ministerio de las Fuerzas Armadas confirmó que la causa seguía bajo investigación y que no hay conclusiones por ahora.

La tripulación estaba formada por “un navegante con gran experiencia y un joven piloto que llegó a la base con todos los requisitos y titulaciones necesarios para pilotar” un Mirage, según el comandante Ludovic Humbert.

Desde Doha, donde realiza una visita, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su pesar durante una rueda de prensa.

“Las condolencias de la nación”, dijo Macron.

Los nombres de las víctimas no se han hecho públicos.

Un caza con historial de accidentes

El Mirage 2000D es un avión de combate francés especializado en ataque a tierra que entró en servicio en 1993. Francia lo desplegó en la mayoría de los conflictos en los que participó desde entonces: Kosovo en 1999, Libia en 2011, Afganistán, Irak, Siria y el Sahel.

Su historia ha estado marcada por varios accidentes. En enero de 2019, un aparato se estrelló en la región montañosa del Jura, en el este de Francia, durante un vuelo nocturno a baja altitud, y murieron sus dos tripulantes.

En julio de 2021, otro accidente en la región de Nancy terminó con la tripulación eyectada.

Para mantenerse en servicio hasta la década de 2030, el modelo 2000D pasó por una renovación llamada de “media vida”.