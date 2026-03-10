Israel intensifica ataques en Beirut y plantea desarme de Hezbolá como salida a la guerra

El Ejército de Israel lanzó el martes una serie de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, provocando densas columnas de humo sobre la ciudad. Horas antes, un portavoz militar había ordenado la evacuación inmediata de tres distritos, lo que llevó a miles de familias a huir de la zona.

Según el Gobierno libanés, los bombardeos en distintas regiones del país han causado la muerte de casi 570 personas desde el inicio de la guerra, además de haber desplazado a más de 759.000 habitantes.

Crisis humanitaria en aumento

La ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Haneen Sayed, advirtió que el número de desplazados podría superar al registrado en 2024, cuando más de un millón de personas abandonaron sus hogares durante la última guerra entre Israel y Hezbolá. Señaló que este año los recursos disponibles son menores debido a la situación mundial y la actual guerra regional.

En declaraciones desde el aeropuerto de Beirut, Sayed agradeció la llegada de 45 toneladas de suministros de emergencia de la Unión Europea, incluidos kits médicos y mantas, y pidió apoyo adicional a la comunidad internacional para enfrentar la crisis.

Avances militares israelíes

Fuentes de seguridad libanesas informaron que las tropas israelíes avanzaron el martes en localidades del sureste del país con columnas blindadas, ampliando la ofensiva terrestre.

El presidente libanés, Joseph Aoun, manifestó su disposición a entablar negociaciones directas con Israel para poner fin a la guerra. Sin embargo, el embajador israelí en Francia, Joshua Zarka, respondió que las palabras no bastan y que la clave para detener el conflicto es el desarme de Hezbolá, grupo respaldado por Irán que abrió fuego contra Israel tras el asesinato del líder supremo iraní.

El Líbano quedó envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada, y desde entonces ha sido escenario de intensos bombardeos. La ofensiva israelí busca debilitar a Hezbolá, pero al mismo tiempo ha generado una crisis humanitaria que amenaza con superar los niveles de desplazamiento y necesidad registrados en conflictos anteriores.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este martes que su país no pretende prolongar indefinidamente el conflicto con Irán. En declaraciones recogidas por medios internacionales, el funcionario subrayó que la guerra terminará “a su debido tiempo”, una vez que se consulte con Estados Unidos el momento adecuado para ponerle fin

Con información de Reuters.