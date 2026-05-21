Israel expulsa a activistas de la flotilla para Gaza tras indignación internacional

Israel anunció este jueves que expulsó a todos los activistas extranjeros de la flotilla interceptada a inicios de semana en aguas internacionales. Los cerca de 430 tripulantes de unos 50 barcos fueron detenidos el lunes por el ejército israelí al oeste de Chipre y trasladados por la fuerza a la prisión de Ktziot, según la ONG Adalah, que los representó legalmente.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, declaró que “Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”. Los activistas fueron llevados al aeropuerto de Ramon, cerca de Eilat, para su deportación. Los egipcios y jordanos fueron trasladados a Taba y Aqaba, mientras que una activista alemán-israelí deberá comparecer ante un tribunal en Ascalón.

Israel expulsó a 430 activistas de la flotilla para Gaza tras indignación internacional por imágenes de trato humillante difundidas por Itamar Ben Gvir. REUTERS

Indignación por el trato recibido

La expulsión se produce tras la difusión de imágenes de los activistas arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo, publicadas por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien se burló de ellos en redes sociales. El gesto provocó una ola de indignación internacional y críticas incluso dentro del propio gobierno israelí.

El primer ministro Benjamin Netanyahu defendió que Israel tiene derecho a impedir la entrada de flotillas “provocadoras” vinculadas a simpatizantes de Hamas, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores se distanció de la publicación de Gvir.

Los gobiernos de España, Italia e Irlanda pidieron sanciones de la Unión Europea contra Ben Gvir. El presidente español, Pedro Sánchez, calificó las imágenes de “inaceptables” y anunció que impulsará medidas en Bruselas. El canciller italiano Antonio Tajani declaró que el trato fue “inadmisible” y solicitó sanciones, mientras que el primer ministro irlandés, Micheal Martin, pidió al Consejo Europeo nuevas medidas contra Israel.

Israel expulsó a 430 activistas de la flotilla para Gaza tras indignación internacional por imágenes de trato humillante difundidas por Itamar Ben Gvir. REUTERS

La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, señaló que lo sufrido por los activistas es “un trato de lujo comparado con lo que se inflige a los palestinos en las cárceles israelíes”.

Testimonios de los deportados

El periodista italiano Alessandro Mantovani, detenido y deportado antes que los demás, relató que fue llevado al aeropuerto Ben Gurion “con esposas y cadenas en los pies” y enviado en un vuelo a Atenas. “Nos golpearon. Nos patearon y nos pegaron puñetazos”, denunció.

El diputado italiano Dario Carotenuto, también detenido y deportado, afirmó que los apuntaron con rifles y describió la experiencia como “los segundos más largos de mi vida”.

Con información de AFP.