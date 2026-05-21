Alcalde peruano ataca con arma eléctrica a su asesor | VIDEO

Un video difundido en redes sociales muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica contra su asesor y gerente municipal, Arturo Bobbio, dentro de una oficina de la municipalidad. En las imágenes se observa a Bruce disparando el dispositivo entre risas, mientras Bobbio cae al suelo tras recibir la descarga, sostenido por otra persona.

El episodio ocurrió en un ambiente cerrado y ante la presencia de testigos. Bruce, quien ha confirmado su intención de postular a la alcaldía de Lima, no respondió inicialmente a los medios, aunque más tarde aseguró que se trató de un extracto “editado y fuera de contexto” de una dinámica privada.

Alcalde responde a video viral

A través de su cuenta en X, el burgomaestre afirmó que el video corresponde a una simulación voluntaria realizada en un ambiente de confianza. “Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, escribió.

Bruce agregó que la participación de los presentes fue completamente voluntaria y que “en ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”. No precisó la fecha de la grabación ni quién la registró, y tampoco aclaró si el municipio abrirá una revisión administrativa interna.

Polémica por pistolas eléctricas en Surco

El incidente se produjo pocos días después de que Bruce encabezara una ceremonia en la que presentó 150 pistolas de electrochoque y cámaras corporales para el serenazgo de Surco, con la presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

Los dispositivos, modelo Taser 10, son armas de energía conducida no letales, diseñadas para incapacitar temporalmente mediante impulsos eléctricos. Tienen un alcance de hasta 14 metros y permiten realizar hasta 10 disparos sin recarga inmediata. Surco se convirtió en marzo en el primer distrito del Perú en equipar a su serenazgo con estas herramientas, tras la aprobación de estándares por parte del Ejecutivo.

Bruce aclaró en esa ocasión que las pistolas no deben emplearse contra personas armadas con armas de fuego, sino en situaciones de delitos urbanos como robos, hurtos o alteraciones del orden.