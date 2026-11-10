Rusia, Ucrania y Estados Unidos reanudan negociaciones en Abu Dabi

Las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para abordar el conflicto en territorio ucraniano continuarán este miércoles en Abu Dabi, después de una primera jornada de conversaciones que se prolongó durante cuatro horas y media.

El encuentro marca el primer contacto directo entre las delegaciones en casi nueve meses y forma parte de los esfuerzos diplomáticos para explorar posibles salidas al conflicto.

Durante la apertura de las conversaciones, representantes de la Casa Blanca señalaron la necesidad de discutir un nuevo esquema de seguridad para Europa que contemple las preocupaciones de todas las partes involucradas, incluida Rusia.

Jared Kushner, quien participa como emisario estadounidense, afirmó que es necesario construir un sistema capaz de garantizar la estabilidad a largo plazo en el continente.

Asimismo, destacó que el presidente Donald Trump mantiene como prioridad la búsqueda de una solución negociada al conflicto.

Ucrania insiste en un alto al fuego y garantías de seguridad

La delegación ucraniana está encabezada por Rustem Umérov, quien señaló que Kiev acude a las conversaciones con una agenda centrada en la seguridad y la reconstrucción del país.

La confirmación del cierre de la primera jornada también fue realizada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

Rusia descarta una tregua inmediata

Mientras las conversaciones avanzaban en Abu Dabi, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dejó claro que Moscú no contempla una tregua temporal sin garantías concretas sobre el futuro del conflicto.

El diplomático ruso sostuvo además que algunos países europeos buscan una pausa en los combates para permitir que Ucrania reorganice sus capacidades militares.

Aunque Rusia ha intentado minimizar el papel europeo en las negociaciones, fuentes diplomáticas señalaron que representantes de Ucrania, varios países europeos, Estados Unidos y la OTAN mantuvieron reuniones previas para coordinar posturas antes del inicio de las conversaciones.