Choque múltiple deja al menos 12 muertos y decenas de heridos en Bulgaria

Al menos 12 personas murieron y 46 más resultaron lesionadas este martes tras un accidente múltiple que involucró a cerca de 50 vehículos en una autopista de Bulgaria, en uno de los siniestros viales más graves registrados recientemente en el país.

El percance ocurrió cerca de la ciudad de Yambol, ubicada a unos 290 kilómetros al este de Sofía, la capital búlgara, donde una densa niebla habría reducido significativamente la visibilidad y desencadenado la colisión en cadena.

El gobernador regional de Yambol, Georgi Chalakov, calificó el accidente como especialmente grave y advirtió sobre la magnitud de la tragedia.

“El accidente es bastante grave, tememos lo peor”, declaró el funcionario mientras continuaban las labores de emergencia en la zona.

La ministra de Salud de Bulgaria, Katya Ivkova, informó que diez personas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otras dos murieron durante su traslado a hospitales.

Asimismo, indicó que 46 personas fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención.

Entre los heridos de mayor gravedad se encuentran siete personas con múltiples lesiones traumáticas y al menos tres con fracturas en las extremidades.

Entre los vehículos involucrados en la colisión se encuentra un camión cisterna que transportaba gas, lo que obligó a los cuerpos de emergencia a implementar medidas especiales para evitar una explosión o incendio.

Equipos de bomberos trabajan en la zona para asegurar la carga y reducir cualquier riesgo adicional para rescatistas y sobrevivientes.

Debido a la magnitud del accidente, además de policías, paramédicos y bomberos, unidades del Ejército búlgaro fueron movilizadas para apoyar las operaciones.

Las autoridades también autorizaron el uso de aeronaves militares para trasladar a algunos de los heridos hacia hospitales especializados en Sofía.

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció que cancelará su agenda oficial una vez concluya una reunión prevista con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mantenerse atento a la evolución de la emergencia.