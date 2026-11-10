Muere policía y otro resulta herido tras explosión de una mochila en España

Un agente de la Policía Nacional de España murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un artefacto oculto en una mochila durante una intervención policial en el barrio de Villafría, en la ciudad de Oviedo, al norte del país.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando las fuerzas de seguridad acudieron a un edificio de viviendas después de recibir el reporte de un tiroteo.

Según las autoridades, una adolescente de 17 años recibió un disparo durante el incidente que originó la movilización policial.

La joven fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Al llegar al inmueble, los agentes localizaron una mochila sospechosa colocada en la entrada del edificio.

De acuerdo con información del sindicato policial JUPOL, el objeto emitía una luz intermitente, lo que llevó a solicitar la intervención de especialistas en desactivación de explosivos.

La explosión ocurrió mientras los agentes intentaban retirar la mochila para proceder a su inspección y asegurar la zona.

La detonación provocó la muerte de un policía perteneciente a la Unidad Canina.

Asimismo, un integrante del equipo especializado en explosivos resultó gravemente herido y sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de las lesiones provocadas por la explosión.

Durante el operativo también murió Deny, un pastor alemán de tres años que participaba en la intervención junto a su guía, el agente Juan José, integrante de la Unidad Especial de Guías Caninos.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentó la muerte del elemento canino.

Profundamente conmocionado por la muerte de un policía nacional en Oviedo. No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros. Todo mi cariño para ellos y toda mi fuerza al agente herido grave. Vuestra entrega y vuestro valor merecen la gratitud de todo un país”

Las investigaciones señalan que el sospechoso relacionado con el tiroteo logró escapar a bordo de un vehículo de alta gama.

Los reportes indican que el individuo podría estar armado y portar tanto un arma corta como un arma larga.

Además, las autoridades informaron que cuenta con antecedentes relacionados con delincuencia común.

Los cuerpos de seguridad trabajan para determinar si existe una conexión directa entre el tiroteo que dejó herida a la adolescente y el artefacto explosivo localizado en el edificio.