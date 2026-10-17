Directores de "NAZA" acusados de "traición" en Israel; Netanyahu pide investigar a soldados anónimos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitó una investigación contra los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de forma anónima en el documental "NAZA", en el que acusan al ejército de matar a numerosos civiles durante la invasión de Gaza. La película ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia.

El documental, de los directores Yuval Abraham y Rachel Szor, se basa en los testimonios anónimos de 24 integrantes del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes. Los realizadores afirman que los testimonios fueron verificados.

Netanyahu apunta contra los soldados anónimos de NAZA

Los entrevistados exponen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan de forma intencionada a numerosos civiles durante sus bombardeos contra Hamás. Al Jazeera añade que los testigos hablan del uso de inteligencia artificial para evaluar objetivos.

El título es el acrónimo militar israelí de los "daños colaterales" estimados antes de cada bombardeo.

Según su oficina, Netanyahu pidió al jefe del Estado Mayor, al jefe de los servicios de seguridad interior y a la fiscal del Estado que abran "una investigación exhaustiva sobre los participantes en el filme 'NAZA' y los lleven ante la justicia". Alegó violaciones a la seguridad de la información y difamación criminal.

"Esta película cuenta un relato falso, engañoso y tendencioso, que difama al Estado de Israel y al ejército en todo el mundo", dijo Netanyahu, según el comunicado.

El mandatario también quiere proponer un proyecto de ley para "despojar de su ciudadanía a las personas que difamen a los soldados de Tsahal".

El ejército israelí rechazó "tajantemente" las acusaciones y aseguró que solo personal humano selecciona y aprueba los ataques. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, pidió acciones legales contra los participantes y ordenó investigar posibles filtraciones de información clasificada.

Invasión de Gaza y acusaciones de genocidio

La proyección recibió una ovación de 25 minutos en Venecia y desató una tormenta política en Israel. Algunos ministros acusaron de "traición" a Abraham y Szor. Según Al Jazeera, Netanyahu y el ministro de Cultura, Miki Zohar, amenazaron con revocarles la nacionalidad israelí.

Channel 12 reportó, según Al Jazeera, que 43 organizaciones israelíes de derechos humanos defendieron a los cineastas. Reporteros Sin Fronteras condenó los ataques del gobierno contra la película y su equipo.

El gobierno impulsó además un contradocumental, con soldados que refutan las acusaciones, según la oficina del primer ministro.

La guerra en la Franja de Gaza, desencadenada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 74 mil muertos, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras la ONU considera fiables. Al Jazeera precisa que al menos 21 mil son niños.

El ataque de Hamás dejó mil 221 muertos, según la AFP con cifras oficiales israelíes. Al Jazeera cita mil 139.

En septiembre de 2025, la Comisión de Investigación de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado, presidida por Navi Pillay, concluyó que hay motivos razonables para afirmar que Israel cometió cuatro de los cinco actos de genocidio definidos por el derecho internacional.

La comisión señaló que la intención genocida era la única inferencia razonable. Israel rechazó el informe por distorsionado y falso.