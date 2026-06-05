Israel continúa atacando Líbano pese al acuerdo de alto al fuego

Israel lanzó nuevos bombardeos el viernes en el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona. La ofensiva se produjo tras el rechazo del grupo proiraní Hezbolá a un acuerdo de alto el fuego, lo que intensificó la crisis en la región.

El 2 de marzo, Líbano quedó arrastrado a la guerra en Medio Oriente después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. En respuesta, Hezbolá atacó posiciones israelíes en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní. Desde entonces, el conflicto ha escalado con consecuencias directas para la población civil y para la estabilidad regional.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques israelíes han causado al menos 3,526 muertes desde marzo. En el lado israelí, se reportan 27 soldados y un contratista civil fallecidos, reflejando la magnitud de las pérdidas humanas en ambos frentes.

La guerra en Líbano ha entorpecido las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán exige que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego total en territorio libanés, lo que ha generado tensiones adicionales entre Estados Unidos e Israel. Este punto se ha convertido en un obstáculo central para avanzar en un pacto diplomático.

Trump contra Netanyahu

El presidente estadounidense Donald Trump reprochó a su aliado y primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, calificándolo de “completamente loco” por amenazar con bombardear Beirut y poner en riesgo las negociaciones con Irán.

El primer ministro libanés Nawaf Salam instó a Irán a dejar de tratar a su país como “moneda de cambio” en sus conversaciones con Estados Unidos.

La ofensiva israelí deja miles de víctimas y agrava la crisis diplomática en Oriente Medio. AFP

Por su parte, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, reiteró que el grupo solo aceptará un alto el fuego global y sin condiciones, reforzando la postura de resistencia frente a Israel.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Israel ha realizado su incursión más profunda en territorio libanés en dos décadas. El portavoz militar Avichay Adraee advirtió a los residentes del sur de Líbano, bastión histórico de Hezbolá, sobre el peligro de permanecer cerca de sus instalaciones o arsenales.

¡Cualquiera que esté cerca de operativos de Hezbolá, sus instalaciones o sus armas, pone en peligro su vida!”, publicó en X.

La agencia oficial de noticias de Líbano (NNA) informó sobre un desplazamiento masivo en dos aldeas tras recibir órdenes de evacuación.

Civiles pagan las consecuencias

Durante la noche, ataques israelíes en Tiro dejaron siete muertos, según fuentes de la Defensa Civil libanesa. Cuatro personas fallecieron cerca del hospital Jabal Amel y otras tres en una zona residencial.

Marwan Ghorayeb, jubilado de las fuerzas de seguridad, relató a la AFP haber sobrevivido a dos bombardeos.