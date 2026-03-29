Cancelación de misa de Domingo de Ramos no es restricción de libertad religiosa: Israel

El gobierno de Israel aclaró que la cancelación de actividades con presencia mayor de personas en Jerusalén se debe al riesgo de que puedan impactar misiles lanzados por Irán en el contexto del conflicto bélico que se mantiene con el país islámico desde el pasado 28 de febrero.

En el caso particular de este Domingo de Ramos y la cancelación de la misa en la Iglesia del Santo Sepulcro del rito cristiano, al igual que los otros espacios que recibe a judíos y musulmanes, no representa una restricción de la libertad religiosa.

El presidente del país hebreo, Issac Herzog informó que luego del incidente en que no se permitió el ingreso del Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa entabló conversaciones con él para explicarle las razones.

Me comuniqué telefónicamente con el Patriarca Latino de Jerusalén, Su Beatitud el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, para expresarle mi profundo pesar por el lamentable incidente ocurrido esta mañana en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde el Cardenal Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, el Reverendísimo Padre Francesco Ielpo, no pudieron acceder a la Iglesia del Santo Sepulcro para orar debido a la situación de seguridad actual.

Aclaré que el incidente se debió a preocupaciones de seguridad por la continua amenaza de ataques con misiles del régimen terrorista iraní contra la población civil en Israel, tras incidentes recientes en los que misiles iraníes cayeron en la zona de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Reafirmé el firme compromiso del Estado de Israel con la libertad religiosa para todas las confesiones y con el mantenimiento del statu quo en los lugares santos de Jerusalén”.

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, reprochó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien este domingo criticó al gobierno israelí por haber impedido la misa en el santo sepulcro.

Cuando el misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Pedro Sánchez, no tuvo nada que decir. Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles una "Feliz Navidad", nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel.

Israel está comprometido con la libertad de religión y de culto, y seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní, que apoya abiertamente a Sánchez”, acusó el funcionario israelí.

Antes, el dirigente español arremetió así contra el gobierno de Benjamin Netanyahu

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.

Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir”.

Se anticipa que esta semana se mantenga la restricción a actividades religiosas en Jerusalén que implique aglomeraciones.

Episcopado alza la voz contra violación de libertad religiosa

La iglesia católica en México alzó la voz en contra de la violación a la libertad religiosa materializada este Domingo de Ramos en Tierra Santa por parte de las autoridades de Israel.

Luego de que se dio a conocer que fueron detenidos los máximos jerarcas de la custodia de Tierra Santa cuando se dirigían a celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro, la Conferencia del Episcopado Méxicano (CEM) manifestó su rechazo a que la religión sea utilizada en medio del conflicto bélico que se desarrolla en esta parte del mundo.

Los obispos católicos señalaron en un pronunciamiento difundido la tarde de este domingo que el hecho “hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa”.

Destacaron que la violencia solo desata más violencia, por lo que la iglesia católica mexicana “se une a la súplica de la Iglesia en Tierra Santa para que cesen los enfrentamientos, se respete la libertad religiosa y se atienda con caridad a quienes sufren las consecuencias de la guerra”.

La postura religiosa recordó que “el camino de la paz pasa por la misericordia, el respeto y el reconocimiento del otro”.

Desde un país como el nuestro, “este acontecimiento nos interpela”, abundaron al afirmar que la paz no se obtiene desde la imposición o la violencia, “sino desde el respeto, la justicia, el diálogo y la fraternidad”.

¿Qué pasó en Jerusalén?

Este domingo, la Policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa y al padre Francesco Lelpo, guardián oficial de la Iglesia del Santo Sepulcro, entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando se dirigían a celebrar la Misa del Domingo de Ramos.

Ambos fueron detenidos en el trayecto, mientras avanzaban de forma privada y sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial, y se les obligó a regresar, se informó desde Tierra Santa.

El hecho se convirtió en noticia mundial al ser la primera vez en siglos que a “los responsables de la Iglesia se les impidió celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”.

jcp