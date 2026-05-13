Cadena perpetua para escritora de libros infantiles: asesinó a su esposo con fentanilo

La estadunidense Kouri Richins, autora de un libro infantil sobre el duelo y la pérdida, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a su esposo con una dosis letal de fentanilo en Utah, Estados Unidos. La sentencia fue dictada por el juez Richard Mrazik, quien aseguró que la mujer era “demasiado peligrosa para volver a ser libre”.

Richins, de 35 años y madre de tres hijos, fue declarada culpable en marzo por el asesinato agravado de Eric Richins, ocurrido en marzo de 2022. De acuerdo con la fiscalía, la mujer mezcló fentanilo en un cóctel tipo Moscow Mule que le preparó a su esposo en la casa familiar, cerca de Park City, Utah.

La autopsia reveló que la cantidad de droga encontrada en el organismo de la víctima equivalía a unas cinco veces la dosis letal.

El caso atrajo atención internacional no solo por la brutalidad del crimen, sino porque, meses después de la muerte de Eric Richins, la acusada publicó un libro infantil titulado Are You with Me? (“¿Estás conmigo?”), centrado en un niño que enfrenta el fallecimiento de su padre. La mujer promocionó la obra en medios locales y aseguró que buscaba ayudar a sus hijos a lidiar con el duelo.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que el móvil del crimen fue económico. Según las investigaciones, Kouri Richins enfrentaba problemas financieros, acumulaba deudas y mantenía una relación extramarital. Además, habría intentado beneficiarse de pólizas de seguro de vida y de la herencia de su esposo, valorada en unos 4 millones de dólares.

La fiscalía también presentó pruebas de que la mujer había intentado envenenar previamente a Eric Richins semanas antes del asesinato, al adulterar un sándwich con fentanilo durante una cena de San Valentín. El hombre sobrevivió entonces, aunque sufrió una grave reacción física.

En la audiencia de sentencia, los tres hijos de la pareja pidieron que su madre permaneciera en prisión de por vida. En declaraciones leídas ante el tribunal, los menores expresaron miedo ante la posibilidad de que ella recuperara la libertad algún día.

“No me sentiré seguro si ella sale de prisión”, escribió uno de los hijos, según medios estadunidense s. Otro afirmó que extrañaba a su padre, pero no la vida que llevaba junto a su madre.

Kouri Richins mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial. Antes de conocer la sentencia, habló durante unos 30 minutos ante el tribunal y pidió a sus hijos que no la abandonaran. Sus abogados anunciaron que apelarán tanto el veredicto como la condena.