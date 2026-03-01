Israel ataca objetivos de Hezbolá 'en todo Líbano' y residentes huyen

El ejército israelí dijo el lunes 2 de marzo que lanzó una ola de ataques contra Hezbolá "en todo Líbano", tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo respaldado por Irán.

El ejército israelí dijo que lanzó una ola de ataques contra Hezbolá "en todo Líbano" REUTERS

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Beirut, capital de Líbano.

Israel pidió a los residentes de varias localidades de Líbano evacuar antes de continuar con sus ataques.

Más de una docena de explosiones sacudieron la capital de Beirut, en los ataques más intensos contra los suburbios del sur desde la guerra entre Israel y Hezbolá en 2024. La gente huyó a pie y en coche, colapsando las carreteras, después de que los ataques comenzaran alrededor de las 0040 GMT.

Responden a Hezbolá

Un comunicado militar señaló que "en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá hacia el Estado de Israel", las fuerzas israelíes habían "comenzado a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano".

De acuerdo con la agencia de noticias estatal de Líbano, los ataques fueron contra los suburbios chiítas en el sur de la capital.

El movimiento libanés, respaldado por Teherán, confirmó el ataque contra Israel, el primero desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sangre pura de Alí Hoseiní Jamenei

Hezbolá indicó que fue "en respuesta por la sangre pura (...) de Alí Hoseiní Jamenei (...) y para defender a Líbano y su pueblo".

Por su parte, Israel aseguró que había interceptado uno de los proyectiles, mientras que otros cayeron en "zonas abiertas" sin dejar víctimas o daños. "La organización terrorista Hezbolá actúa en representación del régimen iraní", indicó.

- Israel pide evacuar Líbano -

El ejército israelí ordenó este lunes evacuar a los habitantes de medio centenar de localidades de todo el Líbano.

"Las actividades de Hezbolá obligan al ejército israelí a actuar contra él", escribió en X la teniente coronel Ella Waweya, portavoz del ejército israelí. "Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus casas y alejarse de las aldeas al menos 1,000 metros para dirigirse a zonas despejadas", añadió.

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar "el eje de resistencia" liderado por Irán.

El país es respaldado por fuerzas en la región a las que financia y les da armas: los grupos islamistas Hezbolá y Hamás en Gaza, los rebeldes houtíes en Yemen, y las milicias en Iraq.

La organización libanesa fue debilitada luego de la guerra con Israel a la que entró de manera unilateral en octubre de 2023, en respaldo de Hamás.

Israel continuó atacándola pese al cese al fuego que empezó en noviembre de 2024, y acusa a Hezbolá de rearmarse.

El sábado, poco después del inicio de la ofensiva contra Irán, Israel bombardeo lo que su ejército describió como infraestructura de Hezbolá.

"Hezbolá lanzó una campaña contra Israel en la noche y tiene toda la responsabilidad por cualquier escalada", dijo Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El gobierno libanés condenó el ataque contra Israel del domingo.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró que "los cohetes disparados desde el sur de Líbano son un acto irresponsable y sospechosos que pone en peligro la seguridad libanesa y le da a Israel excusas para continuar con sus ataques contra este país", escribió Salam en la red social X.

Pero en Irán, los Guardianes de la Revolución aseguraron en Telegram que Hezbolá había "atacado Haifa (un puerto al norte de Israel; ndlr) con seis similes".

La jornada violenta en Líbano incluyó bombardeos y un campo palestino densamente poblado. AFP

"Yemén también entrará en la batalla dentro de unas horas", agregaron los guardianes, en referencia a sus aliados hutíes en Yemén, que suelen disparar misiles contra Israel.

Residentes huyen tras ataque de Israel

Residentes del sur del Líbano huyeron en coche después de que Israel atacara la zona en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá el lunes, constató un periodista de la AFP.

Un denso tráfico procedente del sur congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, con coches llenos de familias y algunos con colchones atados al techo, de acuerdo con un periodista de la AFP.

