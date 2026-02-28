Israel anuncia nuevos ataques a bases militares de Irán

El ejército israelí afirmó que la madrugada de este domingo lanzó una serie de ataques contra instalaciones iraníes de misiles balísticos y defensa aérea, mientras explosiones se oían en Teherán.

Las fuerzas israelíes iniciaron "una nueva serie de ataques contra el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní", según un comunicado militar.

Entre tanto, potentes detonaciones, cuyo origen no está claro por el momento, resonaron durante la madrugada en Teherán, constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

Al menos tres estallidos sacudieron la capital iraní alrededor de las 04H00 hora local (00:30 GMT), mientras se escuchaban zumbidos similares a los de aviones sobrevolando la zona.

EU e Israel defiende ataques a Irán

Estados Unidos e Israel defendieron el sábado sus ataques contra Irán, que calificó las muertes de civiles resultantes de "crimen de guerra" durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

La comunidad internacional ha afirmado durante mucho tiempo un principio simple y necesario: Irán no puede tener un arma nuclear", dijo el embajador estadounidense Mike Waltz, señalando resoluciones anteriores de la ONU ignoradas por Teherán.

"Ese principio no es una cuestión de política, es una cuestión de seguridad global y, con ese fin, Estados Unidos está tomando acciones legales", añadió.

Al referirse a las recientes y mortales represiones de Irán contra manifestantes, Waltz dijo que la presencia de Irán en la reunión de emergencia del sábado en Nueva York "ridiculiza a este órgano".

Pero donde a la ONU le falta claridad moral, los Estados Unidos de América la mantendrán", agregó.

El embajador israelí Danny Danon condenó la "hipocresía" de algunos miembros del Consejo de Seguridad que criticaron el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, pero no la represalia de Irán.

No actuamos por impulso. No actuamos por agresión. Actuamos por necesidad porque el régimen iraní no dejó ninguna alternativa razonable", dijo Danon.

Su homólogo iraní, Amir Saeid Iravani, denunció el "crimen de guerra" de las muertes de civiles, en particular las de más de 100 niños en la escuela Minab, en el sur de Irán.

"Es lamentable que algunos miembros de este órgano, en un claro doble rasero, pasen por alto el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán, y condenen a Irán por usar su derecho inherente a la autodefensa en la Carta de la ONU", afirmó.

Con información de AFP.