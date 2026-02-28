Irán promete “castigo severo” tras la muerte de Alí Jamenei

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, emitieron este domingo un comunicado en el que prometen un “castigo severo” contra los responsables de la muerte del líder supremo Alí Jamenei, confirmada por la televisión estatal tras los ataques israelíes y estadounidenses.

“La mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán”, señalaron los Guardianes, calificando los ataques como “actos criminales y terroristas” cometidos por los gobiernos de Estados Unidos y el “régimen sionista”.

Periodo de luto en Irán

La república islámica decretó un luto nacional de 40 días y siete días festivos tras el fallecimiento de Jamenei, quien murió a los 86 años después de haber estado en el poder desde 1989.

La televisión estatal iraní anunció la noticia a las 05:00 horas locales (01:30 GMT), con un presentador visiblemente emocionado y entre lágrimas. En la transmisión se mostraron imágenes de archivo del líder acompañadas de una banda negra en señal de duelo.

Circunstancias de la muerte

Aunque la televisión iraní no precisó las circunstancias exactas del fallecimiento, el anuncio se produjo un día después de los ataques israelíes y estadounidenses contra su residencia en Teherán y otros puntos estratégicos del país.

La falta de detalles oficiales mantiene abierta la especulación sobre si la muerte de Jamenei fue consecuencia directa de los bombardeos o de problemas de salud previos.

Con información de AFP.