Afganistán afirma haber disparado contra avión pakistaní tras explosiones en Kabul

Una explosión seguida de múltiples ráfagas de disparos se escucharon en la capital de Afganistán antes del amanecer del domingo, constataron periodistas de la AFP, mientras el gobierno talibán informó que sus fuerzas estaban disparando contra aviones pakistaníes.

Varios meses de enfrentamientos fronterizos entre estos dos vecinos del sur de Asia derivaron el jueves en una escalada bélica, cuando Afganistán lanzó una ofensiva a lo largo de la frontera, que las fuerzas pakistaníes respondieron en tierra y desde el aire.

Pakistán reconoció que bombardeó el viernes ciudades clave, entre ellas Kabul y Kandahar, donde reside el líder supremo de Afganistán.

Pakistán indicó que su fuerza aérea alcanzó 37 objetivos en Afganistán durante la ofensiva. AFP

Las autoridades afganas acusaron el sábado a Islamabad de matar a civiles, una versión sobre la que las autoridades pakistaníes no se han pronunciado.

El gobierno talibán ha justificado la ofensiva que avivó la escalada el pasado jueves en mortíferos bombardeos pakistaníes previos.

Islamabad, de su lado, acusa a Kabul de no hacer lo suficiente para reprimir a grupos de milicianos que llevan a cabo ataques en Pakistán, algo que el gobierno afgano rechaza.

Muchos atentados cometidos en Pakistán han sido reivindicados por el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha incrementado su acción en en ese país desde 2021, cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán.

El sábado, un periodista de la AFP oyó el sobrevuelo de un avión en Jalalabad, en el este de Afganistán, seguido del sonido de dos fuertes explosiones procedentes del aeropuerto de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad afganas afirmaron entonces que derribaron un avión de combate pakistaní y que capturaron a su piloto. Islamabad tachó esa información de "totalmente falsa".

"Todo se puso oscuro"

El Ministerio de Defensa afgano también ha revindicado ataques aéreos en territorio pakistaní durante los últimos días, que según expertos podrían haber sido con drones.

En Kandahar, en el sur de Afganistán, varios obreros de la construcción afirmaron que fueron alcanzados por dos bombardeos aéreos que, según el encargado de las obras, mataron a tres personas.

"Todo se puso oscuro", dijo Enamullah, un joven de 20 años que no dio su apellido. "Yo solo vine de Kabul para ganarme un trozo de pan", agregó.

Pakistán solo ha admitido que bombardeó Kabul y Kandahar, donde vive el líder supremo de Afganistán, sin hacer comentarios sobre las muertes de civiles.

Además de los muertos en Kandahar, el viceportavoz del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, indicó que los bombardeos pakistaníes mataron a 30 civiles en las provincias de Jost, Kunar y Paktika desde el jueves.

Sin embargo, los balances comunicados por ambos bandos son difíciles de verificar de forma independiente.

Diplomacia fallida

Hasta ahora, los esfuerzos diplomáticos destinados a sellar una tregua, en los que se involucraron Arabia Saudita y Catar, han fracasado. Por su parte, China afirmó que está "trabajando con" con los dos países e hizo un llamado a la moderación.

Estados Unidos, en tanto, "expresó su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques talibanes", dijo Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos.

Pakistán centró sus ataques aéreos de esta semana contra instalaciones del gobierno afgano. Según analistas, es un cambio radical en la estrategia de Islamabad que en operaciones anteriores apuntaba contra milicianos.

El ministro de Información de Pakistán indicó el sábado que su fuerza aérea había alcanzado 37 objetivos en todo Afganistán desde que empezó la ofensiva.

Previamente, Islamabad había informado de la muerte de 12 de sus soldados.

En cambio, Fitrat, el viceportavoz del gobierno afgano, aseguró que más de 80 soldados pakistaníes han muerto y que 27 fueron capturados.

El año pasado se celebraron varias rondas de negociaciones entre Pakistán y Afganistán tras un alto el fuego negociado por Catar y Turquía, sin que se haya logrado un acuerdo duradero.

Este mes, Arabia Saudita intervino después de que la tregua se violara varias veces, y medió en la liberación de tres soldados pakistaníes capturados por Afganistán en octubre.

Con información de AFP.