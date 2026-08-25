Israel amenaza con intensificar ataques a Gaza por niños palestinos que vuelan papalotes

Israel amenazó con intensificar sus ataques en Gaza y ordenar evacuaciones forzadas si continúan los lanzamientos de papalotes, drones y globos desde el enclave hacia territorio israelí.

La amenaza fue emitida el domingo en un comunicado conjunto del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, quienes advirtieron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevarán a cabo ataques selectivos contra los responsables y desplazarán a la población de las zonas desde donde se detecten estos lanzamientos.

Ante esa amenaza, los comités populares de Gaza —integrados por representantes de organizaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas que gestionan campamentos de desplazados y refugios en el enclave— pidieron a los padres que impidan a sus hijos volar papalotes, en un comunicado coordinado con las autoridades de Hamás.

Estamos trabajando sin descanso sobre el terreno y haciendo todo lo posible para poner fin a esta práctica, no para limitar la infancia de nuestros niños —que ya se han visto privados de los derechos más básicos a jugar y vivir con seguridad—, sino para proteger sus vidas inocentes", señalaron los comités.

Israel confirman que no hay explosivos, pero mantienen amenaza

Medios israelíes reportaron que el sábado se encontraron cuatro papalotes en comunidades cercanas a la frontera con Gaza, entre ellas el kibutz Nahal Oz, y que el ejército israelí derribó uno más el domingo, lo que eleva a alrededor de diez el número de objetos recuperados en los últimos días.

Pese a la magnitud de la amenaza israelí, tanto el ejército como la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (Kan) han confirmado que ninguno de los papalotes hallados contenía explosivos ni materiales peligrosos, y que se trata de piezas de pequeño tamaño fabricadas con materiales precarios, propias de un juego infantil.

El antecedente que alimenta la respuesta israelí se remonta a 2018, cuando habitantes de Gaza lanzaron globos y papalotes con material incendiario hacia el otro lado de la frontera, provocando incendios en cientos de hectáreas de campos de cultivo, como parte de una protesta contra el bloqueo israelí del enclave.

Aunque en esta ocasión no se ha reportado que los objetos avistados lleven materiales incendiarios, el gobierno israelí ha exigido a Hamás detener de inmediato los lanzamientos, bajo la advertencia de que, de lo contrario, ampliará su ofensiva militar en la Franja.

Hamás, por su parte, ha negado estar detrás de los lanzamientos. Bassem Naim, miembro del buró político del movimiento, afirmó en un comunicado que los papalotes fueron elevados por niños que buscan vivir su infancia entre los escombros de Gaza, mientras que el portavoz Hazem Qasem señaló que se trata de juguetes fabricados por menores en los campamentos de desplazados.

Los comités populares de Gaza pidieron a los padres impedir que sus hijos vuelen papalotes, afirmando que buscan "proteger sus vidas inocentes". AFP.

El grupo islamista acusó además a Israel de usar los papalotes como pretexto para los ataques aéreos ejecutados el domingo en el centro de Gaza, en los que murieron tres personas, incluido un niño de cuatro años, de acuerdo con el servicio de rescate de defensa civil del enclave.

Para las familias gazatíes, la amenaza israelí se traduce en la pérdida de una de las pocas actividades recreativas disponibles para sus hijos en medio de la devastación. Umm Mohammed, madre de Ciudad de Gaza, relató que cada verano su hijo Ahmed, de 10 años, volaba papalotes con otros niños del barrio para entretenerse, una costumbre que ahora ha decidido prohibirle ante el temor de que resulte herido en una eventual respuesta militar israelí.