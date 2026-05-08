Isabel Díaz Ayuso cancela el resto de su gira por México en medio de polémica política

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la cancelación del resto de su gira por México tras la controversia generada por sus declaraciones sobre la conquista y el mestizaje como parte del legado compartido entre ambos países.

La decisión se produjo después de que la Comunidad de Madrid difundiera un comunicado acusando al gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, de “boicotear” la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano si Ayuso acudía al evento.

Según la publicación, el gobierno mexicano habría amenazado con cerrar el complejo donde se celebraba la gala en Cancún en caso de que la presidenta madrileña asistiera, lo que llevó a Ayuso a suspender su participación “para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud”.

El comunicado de la Comunidad de Madrid

El texto difundido en redes sociales asegura que la presidenta madrileña fue invitada por representantes del cine español e iberoamericano y que su agenda incluía reuniones con empresarios y asistencia a la gala de los Premios Platino. El comunicado denuncia que “todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”.

Además, acusa al gobierno mexicano de exigir los nombres y apellidos de todas las personas que se reunieran con Ayuso, calificando la medida como “insólita” y señalando que se trata de un gesto “sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión”.

La polémica por las declaraciones de Ayuso

La visita de Ayuso comenzó el domingo anterior con una gira de diez días que incluía actividades políticas, empresariales y culturales. Según el gobierno madrileño, el objetivo era reivindicar “todo lo que une” a España y México. Sin embargo, sus declaraciones sobre la conquista y el mestizaje como parte del legado común, así como sus críticas al socialismo y al partido gobernante en México, generaron una fuerte polémica.

Ayuso afirmó que “las cadenas del socialismo” estaban provocando la muerte de la democracia y responsabilizó al partido en el poder de esa deriva. También reivindicó la figura de Hernán Cortés, lo que provocó la respuesta inmediata de Claudia Sheinbaum, quien difundió un documento histórico de 1548 sobre las “atrocidades” atribuidas al conquistador.

Reacciones en México y España

El enfrentamiento entre ambas dirigentes ha sido interpretado como un choque político e ideológico que trasciende el ámbito cultural. Mientras Ayuso defendía la conquista como parte de un legado compartido, Sheinbaum subrayó la necesidad de reconocer las violencias históricas y cuestionó la narrativa de la presidenta madrileña.

El comunicado de la Comunidad de Madrid acusa directamente al gobierno mexicano de “deriva totalitaria y violenta” y de protagonizar “episodios antidemocráticos” al impedir la participación de Ayuso en un evento internacional. Por su parte, desde México se ha insistido en que las declaraciones de la presidenta madrileña resultan ofensivas y contrarias a la memoria histórica del país.