Estados Unidos desclasifica archivos secretos sobre ovnis y vida extraterrestre

El gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de 162 archivos oficiales relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre. La decisión fue tomada por el presidente Donald Trump en febrero como parte de un proceso de transparencia que busca poner a disposición del público información que durante décadas permaneció bajo secreto.

El Departamento de Guerra confirmó que los documentos incluyen fotografías, videos y reportes oficiales que ahora pueden consultarse en línea a través del portal war.gov/ufo. El comunicado oficial subrayó que se trata de un catálogo inicial que será actualizado progresivamente con nuevos materiales provenientes de distintas agencias gubernamentales.

La liberación de estos archivos no se limita a una sola institución. Involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la NASA, el FBI, y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022 dentro del Departamento de Guerra para centralizar investigaciones sobre fenómenos anómalos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que “estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”. Con estas palabras, el funcionario buscó legitimar la decisión de abrir al público información que históricamente ha estado rodeada de misterio y teorías de conspiración.

El detonante político: Obama y Trump

La decisión de Trump estuvo precedida por un episodio mediático que reavivó el debate sobre los ovnis. El expresidente Barack Obama participó en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde fue cuestionado sobre la existencia de extraterrestres. Obama respondió que “son reales, pero yo no los he visto”, aunque luego aclaró que durante su presidencia no tuvo pruebas de contactos con vida extraterrestre.

Trump reaccionó acusando a Obama de revelar “información clasificada” y cometer un “grave error”. Posteriormente, Obama matizó sus declaraciones, señalando que no había evidencia concreta de contactos, pero que, dada la vastedad del universo, no descartaba la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Este cruce de declaraciones generó un intenso debate público sobre la transparencia gubernamental y la necesidad de abrir archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Antecedentes históricos

La desclasificación actual se suma a otros episodios en los que Estados Unidos ha liberado información vinculada a fenómenos misteriosos. En 2013, la CIA confirmó la existencia de la base militar Área 51, creada en la década de 1950 por orden del presidente Dwight Eisenhower para realizar pruebas del avión espía U-2. Aunque la revelación se centró en cuestiones militares, durante décadas la instalación fue asociada con teorías sobre ocultamiento de pruebas extraterrestres.