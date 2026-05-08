Washington anuncia evacuación aérea de estadounidenses a bordo del crucero afectado por hantavirus

El gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes que organizará un vuelo de evacuación aérea para repatriar a sus ciudadanos que permanecen a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus, actualmente fondeado frente a las Islas Canarias.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó que la medida busca garantizar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses que se encuentran en la embarcación, en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales y bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

El Departamento de Estado está organizando un vuelo de repatriación para facilitar el regreso seguro de los pasajeros estadounidenses que están en este barco”, señaló el comunicado oficial.

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, Argentina, a inicios de abril, se convirtió en foco de atención internacional tras detectarse un brote de hantavirus en su interior. La variante Andes, considerada la más peligrosa por su capacidad de transmisión entre humanos en espacios cerrados, ha provocado contagios confirmados y varios fallecimientos, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a coordinar evacuaciones médicas y planes de aislamiento.

España aceptó recibir la embarcación en aguas cercanas a las Islas Canarias, donde se han desplegado dispositivos especiales para atender a los pasajeros y tripulantes, mientras se organizan vuelos de repatriación hacia distintos países.

Medidas de seguridad

El operativo estadounidense se suma a las acciones de otros gobiernos que han comenzado a evacuar a sus ciudadanos del buque. Los pasajeros serán trasladados bajo protocolos estrictos que incluyen controles médicos previos, aislamiento temporal y seguimiento epidemiológico posterior a su llegada.

La decisión busca reducir el riesgo de propagación del virus en territorio estadounidense, aunque las autoridades sanitarias han insistido en que el riesgo para la población general es bajo. El hantavirus no se transmite por personas asintomáticas y requiere contacto estrecho para propagarse, lo que limita su alcance en contextos abiertos.

Con información de AFP.