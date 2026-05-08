España detecta un posible caso de hantavirus en Alicante

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó este viernes que una mujer residente en la provincia de Alicante, en el sureste de España, presenta síntomas compatibles con una infección por hantavirus.

El caso sospechoso está relacionado con el brote detectado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, Argentina, y que ha sido objeto de seguimiento internacional tras confirmarse contagios y fallecimientos. Según Padilla, la paciente viajaba en el mismo vuelo que otra mujer que murió en Johannesburgo tras haber contraído el virus durante su estancia en el buque.

Las autoridades sanitarias españolas mantienen un protocolo de vigilancia sobre la paciente, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. El objetivo es confirmar el diagnóstico y descartar otros posibles cuadros clínicos que puedan presentar síntomas similares.

El caso en Alicante se suma a la lista de países que han reportado sospechas o contagios vinculados al brote del MV Hondius.

El hantavirus: historia, transmisión y riesgos

El hantavirus no es una enfermedad nueva ni surgida de manera repentina en el crucero MV Hondius que partió de Argentina en abril de 2026. Su primera transmisión documentada de roedores a humanos ocurrió entre 1951 y 1953, durante la guerra de Corea, cuando soldados de la ONU inhalaron aerosoles contaminados con heces y orina de roedores infectados. Según el doctor Mohammed A. Mir, de la Universidad de Kansas, más de 3,000 soldados resultaron contagiados en aquel episodio, lo que marcó el inicio del conocimiento científico sobre este virus.

Qué es el hantavirus

De acuerdo con la Harvard Medical School, el hantavirus es una enfermedad de origen zoonótico transmitida principalmente por roedores. Sus efectos se concentran en pulmones, corazón y riñones, dependiendo de la variante. La más preocupante en América es la variante Andes (ANDV), que tiene la particularidad de poder transmitirse entre humanos, aunque esta transmisión es difícil y requiere condiciones muy específicas: espacios reducidos, concurridos y contacto cercano y constante con una persona infectada.

La variante Andes puede ser letal en hasta el 50% de los casos, provocando graves complicaciones cardiopulmonares. En contraste, las variantes presentes en Asia y Europa afectan principalmente los riñones, generando cuadros de insuficiencia renal. Esta diferencia en la sintomatología se debe a las mutaciones que el virus ha experimentado en distintas regiones del mundo.

Síntomas del hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor abdominal, vómitos y náuseas. En América, los pacientes suelen presentar tos, dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones e insuficiencia circulatoria. En Asia y Europa, los síntomas incluyen presión arterial baja, tendencia a sangrar y fallo renal.

El periodo de incubación oscila entre una y ocho semanas, lo que dificulta la detección temprana. Además, los síntomas iniciales pueden confundirse con enfermedades comunes como influenza, covid-19, neumonía viral, leptospirosis, dengue o sepsis, lo que complica el diagnóstico clínico.

Actualmente no existe una cura específica para el hantavirus. Sin embargo, se recomiendan medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio: evitar el acceso de roedores a las viviendas, usar cubrebocas N95 en espacios con riesgo de exposición, emplear guantes al limpiar heces u orina de roedores, lavarse las manos con frecuencia y estar atentos a la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Con información de Reuters.