“Iremos por ti”; EU amenaza a Castro; acusan red de espionaje cubana

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al expresidente de Cuba Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas en 1996, en el estrecho de Florida, un hecho que causó la muerte de cuatro ciudadanos integrantes de la organización civil Hermanos al Rescate.

El objetivo de dicha organización era ayudar a migrantes cubanos a llegar a Florida.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, matando a sus cuatro tripulantes.

El Departamento de Justicia de la Unión Americana imputó un total de siete cargos criminales contra el exgobernante y otros cinco individuos, entre los que destacan conspiración para matar a cuatro ciudadanos estadunidenses, asesinato y destrucción de aeronaves en aguas internacionales.

Esta acusación penal representa la primera vez que un alto perfil del régimen castrista es procesado ante los tribunales federales estadunidenses.

La senadora Ashley Moody, de Florida, ya adelantó que el exmandatario podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Los expedientes oficiales describen cómo operaba una sofisticada red de espionaje cubana que logró infiltrarse en una instalación militar de Estados Unidos y en la organización civil humanitaria Hermanos al Rescate, con el objetivo de sabotear sus vuelos y amedrentar al exilio en Miami.

A pesar de que actualmente no existe un tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Cuba, el fiscal general Todd Blanche y el subdirector del FBI, Christopher Raia, emitieron una advertencia exigiendo que Raúl Castro se entregue voluntariamente ante la justicia.

Además del hermano del líder revolucionario Fidel Castro, están inculpados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

El dato

Ven soberbia

· El actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, consideró que la acusación de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro “evidencia la soberbia y la frustración” de EU, y no tiene fundamento jurídico.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez figuran en la acusación. Especial

EU acusa a castro de homicidio; “Que se entregue”

El Departamento de Justicia señaló al exmandatario cubano por el derribo de dos aviones en 1996.

El gobierno de Estados Unidos acusó ayer al expresidente de Cuba Raúl Castro, por el derribo de dos avionetas en 1996,

En el archivo del caso, el Departamento de Justicia inculpó al exgobernante de asesinato de cuatro personas, conspiración para matar a ciudadanos estadunidenses y destrucción de aeronave, un total de siete cargos.

Se trata de la primera vez que un alto cargo del régimen castrista es acusado ante la justicia de la Unión Americana.

Castro, de 94 años, podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable de conspiración para matar a estadunidenses, según declaró la senadora Ashley Moody, de Florida.

Además del hermano del líder revolucionario Fidel Castro, están inculpados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

Los documentos describen una red de espionaje cubana que se infiltró en una instalación militar estadunidense y trató de obtener información sobre las actividades militares de Estados Unidos, con el objetivo final de intimidar y aterrorizar a la comunidad de exiliados cubanos.

La red empleaba “el uso de nombres en clave, identidades falsas, amplias medidas de contravigilancia, técnicas de comunicación encubiertas (y) mensajes de radio en alta frecuencia encriptados”.

Según la acusación, también se infiltraron espías en Hermanos al Rescate para informar sobre sus actividades.

“Estados Unidos no olvida a sus ciudadanos”, proclamó el fiscal general, Todd Blanche, en rueda de prensa en Miami ante la comunidad de origen cubano.

Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.

Sin embargo, actualmente no existe un tratado de extradición entre ambas naciones.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a migrantes cubanos a llegar a Florida.

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

“Que entienda la advertencia”

Por su parte, Christopher G. Raia, subdirector del FBI, explicó el papel que la dependencia ha jugado en el proceso.

Aseguró que el organismo tenía 16 archivos relacionados con el caso, de acuerdo con la cadena Univision.

Raia recalcó que el mensaje que envían con el procedimiento es claro.

“A cualquiera que intente espiar o amenazar a nuestro país: iremos tras de ti y te encontraremos”, dijo.

Además, expresó que la justicia de su país espera que Raúl Castro se entregue por su propio pie.

“Esperamos que Castro entienda la advertencia, (...) él podría presentarse aquí por sus propios medios”.

Y reveló que el caso es personal para él, porque era uno de los miembros de salvamento marítimo en el momento del suceso.

“Fui testigo del éxodo masivo de muchos cubanos huyendo de la isla. Para mí hoy se cierra el círculo”, agregó.

Todos los anuncios se produjeron el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadunidense.

Raúl Castro, quien sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, la cual luego Donald Trump cuestionó.

El dato

El proceso

· EU juzgará el papel de Castro como exministro de Defensa y su presunta participación en la orden de derribo en 1996 de dos aviones civiles del grupo cubanoamericano Hermanos al Rescate.

Con información de AFP