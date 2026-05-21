Descartan la acción militar, pero tienen a la CIA en La Habana; buque ruso encendió sus alertas

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos analiza posibles escenarios de respuesta de Cuba ante una eventual acción militar estadunidense, para evitar posiblemente un conflicto prolongado como el actual con Irán.

Analistas del Pentágono y de la Agencia de Inteligencia de Defensa comenzaron a estudiar la reacción cubana después de detectar al buque petrolero ruso sancionado Universal, con destino a la isla, según un reporte de CBS News.

Funcionarios estadunidenses señalaron que ya se han elaborado posibles opciones militares para el presidente Donald Trump.

El informe indica que estas evaluaciones buscan prever tanto las consecuencias inmediatas de una operación militar como las posibles reacciones en cadena.

CBS News también reportó que Cuba habría adquirido drones de ataque, aunque no está claro quién los suministró.

Según Axios, La Habana tendría más de 300 drones militares y habría discutido planes para atacar la base estadunidense de Guantánamo Bay en caso de conflicto.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel negó que su país represente una amenaza militar para Estados Unidos, pero advirtió que una agresión provocaría un “baño de sangre”.

Aunque Trump aseguró que “no tiene por qué haber una escalada”, el presidente estadunidense aseguró ayer que su país tiene presencia en la isla y que van a liberar a los cubanos.

“Tenemos mucha gente en Cuba. Tenemos a la CIA allí. Marco Rubio (secretario de Estado) es de allí, así que tenemos mucha experiencia. Vamos a ayudar al pueblo cubano. Estamos liberando a Cuba”, dijo a periodistas luego de las acusaciones presentadas ayer contra el expresidente Raúl Castro.

El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba recientemente para sostener reuniones con funcionarios de inteligencia y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Durante el encuentro, EU habría ofrecido cooperación económica y apoyo para estabilizar la economía cubana, condicionado a que la isla rompa vínculos con Rusia, China e Irán.

Actualmente, Cuba enfrenta graves limitaciones tecnológicas, logísticas y presupuestarias, según los sitios CiberCuba, Diario Socialista y EcuRed.

Su doctrina militar, denominada “guerra de todo el pueblo” está enfocada más en la defensa territorial y la resistencia prolongada que en la proyección de poder regional.

Es una estrategia defensiva diseñada para resistir una invasión extranjera mediante guerra irregular, movilización masiva, defensa urbana y desgaste prolongado del enemigo.

Es un golpe duro: Yoani Sánchez

La periodista, bloguera y activista cubana Yoani Sánchez denunció ayer que la policía le impidió salir de su casa, horas antes de las acusaciones penales de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro.

“Tenemos un operativo policial en los bajos del edificio para impedir salir de casa este 20 de mayo”, publicó en X la periodista.

Horas después, desde el edificio donde habita, destacó que el anuncio de las acusaciones contra Castro se produjo en “una fecha histórica para Cuba”.

Lo interpreta como un “golpe simbólico contra la impunidad del régimen” y criticó cómo el gobierno en su país controla las calles, la electricidad y las palabras.

“Estamos en un contexto no sólo de fragilidad económica, sino ante un poder que no da señales de flexibilidad ni de apertura”, dijo.

“¿Podría ser esta imputación (contra Castro) el camino para forzar ese cambio hacia una Cuba democrática?”, cuestionó. “Por ahora, el golpe es durísimo”.

Según el diario digital 14ymedio, otros periodistas denunciaron presencia policial cerca de sus domicilios. El medio denunció que sus oficinas también amanecieron sitiadas ayer.

De la Redacción