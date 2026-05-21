Anuncio en simbólica Torre de la Libertad; centro de asistencia durante la Guerra Fría

La elección de la Torre de la Libertad de Miami (Freedom Tower) para el anuncio de la presentación de cargos en Estados Unidos por asesinato y conspiración contra el expresidente cubano Raúl Castro estuvo cargado de simbolismo.

El anuncio de las acusaciones fue realizado por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, durante una ceremonia en el simbólico edificio para honrar a las víctimas del incidente de 1996.

Los retratos de los cuatro hombres fallecidos (Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales) se exhibieron durante la ceremonia mientras Blanche y otros funcionarios pronunciaban sus discursos.

La Freedom Tower, conocida en español como la Torre de la Libertad, es uno de los símbolos históricos más importantes de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Situada en el centro de Miami, el edificio fue inaugurado en 1925 como sede del periódico The Miami News y diseñado con un estilo inspirado en la Giralda de Sevilla, lo que le dio un carácter mediterráneo distintivo.

Su relevancia histórica cambió radicalmente después de la Revolución Cubana de 1959 encabezada por Fidel Castro.

Durante la Guerra Fría, miles de cubanos huyeron de la isla buscando refugio político y económico en Estados Unidos. El gobierno estadunidense convirtió entonces la torre en un centro de recepción y asistencia para exiliados cubanos.

Entre 1962 y 1974, el edificio funcionó como sede del Cuban Assistance Center. Allí los recién llegados recibían alimentos, atención médica, documentos migratorios y ayuda para encontrar vivienda y empleo.

Durante las décadas siguientes, Miami se transformó con la llegada de miles de cubanos que abrieron restaurantes, mercados y otros comercios. Incluso el idioma español comenzó a ganar terreno en la ciudad.

Con el paso del tiempo, la Freedom Tower se transformó en un símbolo de memoria, identidad y resistencia para la diáspora cubana.

La torre, administrada por Miami Dade College, funciona actualmente como centro cultural y museo. Recientemente reabrió tras un proceso de restauración que incluyó nuevas exhibiciones sobre migración e historia de Miami.