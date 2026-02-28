Irán responde: Lanza ataques contra Israel y ciudades con bases de EU

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado haber lanzado una primera oleada de misiles y drones contra Israel, tras los bombardeos recibidos de parte de Estados Unidos y el Estado hebreo.

Ha comenzado la primera oleada de ataques con drones y misiles de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados", indicaron los Guardianes en un comunicado, refiriéndose a Israel.

Fuertes explosiones se escucharon este sábado en Riad, indicaron periodistas de AFP presentes en la capital de Arabia Saudita, en un contexto de escalada regional tras los ataques iraníes a bases estadounidenses en las vecinas Bahréin y Qatar.

Dos corresponsales relataron haber escuchado un estruendo inicial seguido de varias detonaciones, en un momento en que Irán había prometido represalias tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Humo en la ciudad de Doha, Qatar tras ataque iraní. Foto: Reuters.

Cancillería de Irán señala que responderán con decisión

Irán afirmó que responderá "con decisión" al ataque de Israel y Estados Unidos en el país, ordenado pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington destinadas a evitar un conflicto.

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores", indicó en un comunicado la cancillería iraní, que afirmó que Irán hizo "todo lo necesario para evitar una guerra".

"Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ataque iraní en Bahréin

Unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Bahréin se vieron alcanzadas en un "ataque con misiles", indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.

"El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante", indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo.

Irán había avisado de que atacaría bases estadounidenses en la región en caso de verse atacado por Estados Unidos.

Bahréin alberga la V Flota norteamericana, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadunidense Donald Trump.

Con información de AFP.

