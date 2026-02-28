Aerolíneas de todo el mundo cancelan vuelos tras ataques de EU e Israel contra Irán

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron vuelos en Oriente Medio el sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a la región en un nuevo conflicto.

El espacio aéreo sobre Irán e Irak estaba vacío el sábado por la mañana, según mostraron los ⁠mapas del servicio de seguimiento de ⁠vuelos Flightradar24.

A continuación se muestra la información más reciente sobrevuelos ordenada por aerolínea en orden alfabético:

AIR FRANCE KLM: Air France canceló vuelos desde y hacia Tel Aviv(Israel) y Beirut (Líbano) para el sábado. KLM adelantó la suspensión de su servicio ⁠Ámsterdam-Tel Aviv, cancelando el vuelo programado para el sábado. La filial neerlandesa de Air France-KLM había anunciado el miércoles que los vuelos se suspenderían a partir del domingo, pero ahora ha adelantado la fecha.

Para el sábado solo ⁠estaba previsto ⁠un vuelo a Tel Aviv.

INDIGO: La aerolínea dijo ⁠que estaba ⁠monitoreando las noticias de Oriente Medio.

JAPAN AIRLINES: Japan Airlines canceló un vuelo el sábado desde Tokio Haneda a Doha, así como un vuelo de regreso el 1 de marzo, dijo Nikkei.

LUFTHANSA: La aerolínea alemana suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Omán hasta el 7 de marzo y los vuelos hacia y desde Dubái el sábado y el domingo.

También dijeron que no agregarían el espacio aéreo israelí, libanés, jordano, iraquí e iraní hasta el 7 de marzo.

VIRGIN ATLANTIC: Virgin Atlantic dijo que evitará temporalmente el espacio aéreo iraquí, lo que resultará en algunos desvíos planificados previamente de sus vuelos y canceló su servicio VS400 desde Londres Heathrow a Dubái el sábado.

WIZZ AIR: La aerolínea suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán con efecto inmediato hasta el 7 de marzo.

La empresa añadió que las decisiones operativas se seguirían revisando y que el programa de vuelos podría ajustarse según evolucione la situación.

