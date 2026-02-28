Israel ataca Irán; “EU inició operaciones de combate”, Trump

Israel afirmó que lanzó este sábado un ataque preventivo contra Irán, además trascendió una incursión de Estados Unidos al país islámico, lo que empuja a Oriente Medio a una nueva confrontación militar y reduce aún más las esperanzas de una solución diplomática a la disputa nuclear. Se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado "operaciones militares de gran envergadura" en Irán.

Actividades amenazantes (de Irán) han puesto en peligro a EU: Trump

En este mensaje, el mandatario norteamericano afirmó que el objetivo es destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

Hace poco la milicia de Estados Unidos inició operaciones de combate de gran envergadura en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadunidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo de personas terribles. Sus actividades amenazantes han puesto en peligro directamente a los Estados Unidos y a nuestros aliados en todo el mundo", señaló en mandatario estadunidense en un video difundido en su cuenta de Truth Social.

Trump ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o la opción de enfrentar una "muerte segura". Afirmó a los iraníes que "la hora de su libertad está al alcance de la mano".

Las incursiones, que según Trump buscaban destruir los misiles iraníes y aniquilar a su armada, se producen tras las repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar Irán si la república islámica seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

No hago esta declaración a la ligera. El régimen iraní busca matar", dijo Trump en un video compartido en Truth Social.

Es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por hoy. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble", destacó.

Trump pidió a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas de Irán, que depusieran las armas, prometiéndoles que se les concedería inmunidad. La otra opción, según el mandatario, es "una muerte segura".

Según la agencia Isna, una de las columnas de humo denso es visible sobre las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de Teherán.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó Irna.

Fars informó también de explosiones en varias ciudades del país tras las registradas en la capital.

Entre las localidades mencionadas figuran Isfahán y la ciudad santa de Qom, ambas en el centro de Irán, así como Karaj, al oeste de Teherán.

Irán estaba preparando una represalia contundente, informó un funcionario de Teherán a Reuters.

Una fuente dijo a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

El ataque, que se produce después de que Israel e Irán se enzarzaran en una guerra aérea de 12 días en junio, se da tras las repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar si Irán seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.

Un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.

Según reportó la prensa iraní, el sábado se escucharon explosiones en Teherán y, alrededor de las 08.15 hora local sonaron sirenas en todo Israel en lo que, según el ejército, fue una alerta proactiva para preparar a la población ante la posibilidad de un ataque con misiles.

Israel cierra espacio aéreo

El ejército israelí anunció el cierre de escuelas y lugares de trabajo, con excepciones para los sectores esenciales, y la prohibición del espacio aéreo público. Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones en febrero con el fin de resolver la disputa que dura décadas mediante la diplomacia y evitar la amenaza de un enfrentamiento militar que podría desestabilizar la región.

Sin embargo, Israel insistió en que cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán debía incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear de Teherán, y no solo el cese del proceso de enriquecimiento, y presionó a Washington para que incluyera restricciones al programa de misiles de la república islámica en las conversaciones.

Irán dijo que estaba dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero descartó vincular la cuestión a los misiles. También afirmó que se defendería de cualquier ataque.

En junio, Estados Unidos se unió a una campaña militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, en la acción militar estadounidense más directa jamás emprendida contra la república islámica.

Teherán respondió entonces lanzando misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, la mayor de Oriente Medio.

*Con información de Reuters y AFP.

