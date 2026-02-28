EU apoya a Pakistán en la guerra contra Afganistán

Estados Unidos dijo ayer que apoya a Pakistán en la guerra que declaró el país asiático contra Afganistán.

Tienen a un gran primer ministro, tienen a un gran general allí, tienen a un gran líder. Creo que son dos de las personas a las que más respeto”, declaró el presidente Donald Trump a la prensa.

En el mismo sentido, se pronunció Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, tras una conversación con la canciller paquistaní, Amna Baloch.

Seguimos supervisando de cerca la situación y expresamos nuestro apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques de los talibanes”, escribió en X.

En sus declaraciones, Hooker no instó a poner fin al enfrentamiento.

Sin embargo, Reino Unido y China sí habían hecho un llamado a “desescalar” el conflicto e Irán se ofreció a ser mediador.

Pakistán le declaró la guerra al gobierno afgano, controlado por el régimen talibán el jueves en la noche y anunció un “conflicto abierto”, tras semanas de tensión.

Ataques de Pakistán dejan 19 muertos

Ayer, las autoridades afganas denunciaron que los ataques aéreos del ejército paquistaní contra su territorio dejaron al menos 19 civiles muertos y 26 heridos tan sólo en las provincias de Jost y Paktika.

El balance fue proporcionado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, quien agregó que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos”, señaló Fitrat.

Esta ofensiva es la más intensa desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 tras la retirada de las tropas de la Unión Americana.

Trump cambió de rumbo y forjó estrechos lazos con Pakistán, que elogia la mediación del republicano durante un conflicto con la India el año pasado.

Avión de combate paquistaní se estrella en Afganistán; capturan a piloto

Un avión paquistaní se estrelló en la ciudad afgana de Jalalabad y el piloto fue capturado con vida, informaron este sábado el ejército y la policía locales, mientras residentes relataron a la AFP que el hombre saltó en paracaídas antes de ser detenido.

Un avión de combate pakistaní fue derribado en el sexto distrito de la ciudad de Jalalabad y su piloto fue detenido con vida", dijo el portavoz de la policía Tayeb Hammad.

Wahidullah Mohammadi, vocero del ejército en el este de Afganistán, confirmó que la aeronave fue neutralizada y que el aviador "fue capturado con vida".

El anuncio se produjo después de que un periodista de la AFP oyera el sobrevuelo de un avión sobre Jalalabad, seguido del sonido de dos fuertes explosiones procedentes del aeropuerto de la ciudad.

El ejército y el Ministerio de Información paquistaníes no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de la AFP.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a las autoridades talibanas afganas de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan.

