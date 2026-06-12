Se registra ataque con explosivos contra edificio estatal de Ecuador

La policía de Ecuador informó el viernes de un ataque con explosivos contra un edificio donde funciona el organismo encargado del control minero en la convulsa ciudad de Machala, sin que se reportaran muertos o heridos.

Ventanas de viviendas cercanas estallaron por la onda de la explosión. Dos personas fueron evacuadas por seguridad de una casa afectada, según un primer balance de los bomberos en la zona.

La explosión ocurrió hacia las 20:20 locales, luego de que los atacantes arrojaron un artefacto contra el edificio donde funciona la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

En el lugar la policía encontró panfletos que mencionan a esa dependencia encargada de vigilar la actividad minera en el país.

El panfleto hace alusión a funcionarios sobre presuntas extorsiones que se estarían produciendo acá", dijo a periodistas el coronel Remigio Albiño, comandante policial de la provincia de El Oro.

Agregó que el artefacto se detonó en cuanto fue arrojado por hombres que circulaban en una moto y un vehículo.

En ese momento, describió Albiño, había algunas personas que caminaban por el sector, pero ninguna resultó afectada.

La policía investiga el tipo de artefacto usado en el ataque, aunque el jefe policial lo describió como de "alta magnitud".

Albiño señaló que "se desconoce" si funcionarios de la Arcom en Machala habían recibido amenazas.

A finales de mayo, una vivienda y un local de venta de mariscos fueron atacados con explosivos en la misma ciudad, afectada por la violencia de mafias dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.