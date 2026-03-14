Irán presiona y ataca base estadunidense en Arabia Saudita

La tensión en Medio Oriente aumentó este sábado tras reportes de ataques con misiles y enfrentamientos armados en distintos frentes del conflicto regional. Autoridades iraníes aseguraron haber atacado una base utilizada por fuerzas estadounidenses en Arabia Saudita, mientras que el grupo libanés Hezbolá informó combates directos con tropas israelíes en el sur del Líbano.

En paralelo, fuentes oficiales indicaron que el gobierno libanés prepara una delegación para explorar negociaciones con Israel.

Irán afirma haber atacado base estadounidense en Arabia Saudita

Los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fuerza militar ideológica de la República Islámica de Irán, informaron la noche del sábado que lanzaron una salva de misiles contra fuerzas de Estados Unidos estacionadas en una base ubicada en Al Kharj.

Según el comunicado, la instalación militar es utilizada para apoyar operaciones de aviones de combate como los F‑35 Lightning II y F‑16 Fighting Falcon, además de servir como punto de almacenamiento de camiones cisterna de combustible.

Hasta el momento no hay confirmación independiente de que la base haya sido alcanzada. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó previamente que seis misiles balísticos dirigidos hacia la zona de Al Kharj fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea del país.

La base militar se encuentra al sureste de la capital saudí, Riad, y es considerada una instalación estratégica dentro de la cooperación militar entre Arabia Saudita y Estados Unidos.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión regional, con múltiples frentes abiertos entre aliados de Irán y fuerzas israelíes o estadounidenses.

Combates en el sur de Líbano y posible intento de negociación

En paralelo, el movimiento chiita libanés Hezbolá informó que mantiene “combates directos” con el Fuerzas de Defensa de Israel en la localidad de Jiam.

De acuerdo con un comunicado difundido por el grupo, los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 21:20 hora local y se desarrollan con armas ligeras, proyectiles tipo cohete y armamento de pequeño calibre.

Hezbolá añadió que también atacó posiciones israelíes en tres localidades fronterizas, en una escalada de violencia en la frontera entre Líbano e Israel.

En medio de los enfrentamientos, una fuente oficial libanesa declaró a la Agence France‑Presse que el gobierno de Líbano está formando una delegación para negociar con Israel un eventual fin de la guerra.

Según esa fuente, la iniciativa fue impulsada por el presidente libanés y ha sido recibida positivamente por varios países europeos.

Las negociaciones están en el orden del día (...) todas las cuestiones siguen sobre la mesa”, señaló la fuente oficial.

No obstante, añadió que para avanzar en un proceso diplomático sería necesario un compromiso previo de Israel hacia una tregua o un alto el fuego, condición que por ahora no ha sido confirmada públicamente.

Por el momento no se ha anunciado una fecha ni una sede para las posibles conversaciones, pero la iniciativa sugiere que, pese a la intensificación de los combates, existen movimientos diplomáticos en paralelo para intentar reducir la escalada en la región.