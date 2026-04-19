Ocho niños murieron en un tiroteo en Shreveport, Luisiana

Una tragedia sacudió este domingo Shreveport, donde un tiroteo masivo dejó como saldo la muerte de ocho niños de entre 1 y 14 años, además de al menos diez personas heridas, según confirmaron autoridades locales. El presunto responsable también falleció tras un enfrentamiento con la policía.

El ataque, que ha sido descrito por las autoridades como un caso de violencia doméstica extrema, se desarrolló en múltiples escenas, lo que complicó la respuesta inicial de los cuerpos de seguridad y amplificó el impacto en la comunidad.

De acuerdo con el portavoz policial Christopher Bordelon, los agentes acudieron poco después de las seis de la mañana a la cuadra 300 de West 79th Street tras recibir reportes de un altercado.

Hay tres escenas distintas. El tiroteo ocurrió aquí cerca, en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste”, explicó Bordelon en rueda de prensa. El funcionario detalló que también se registraron disparos en la cercana calle Harrison y en una vivienda contigua, a donde una de las víctimas intentó huir tras el ataque.

La escena fue calificada como “extensa”, con múltiples viviendas involucradas y un despliegue policial significativo, evidenciado por imágenes difundidas desde el lugar.

Víctimas infantiles y un posible vínculo familiar

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran ocho menores de edad, cuyas identidades no han sido reveladas. El jefe de policía Wayne Smith indicó que las edades de los fallecidos oscilan entre 1 y aproximadamente 14 años.

Un elemento que agrava la conmoción es que, según Bordelon, “algunos de los niños eran descendientes del sospechoso”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen de carácter doméstico.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de los dos sobrevivientes entre los heridos, ni se han ofrecido detalles sobre el móvil del ataque.

Persecución y muerte del sospechoso

Tras perpetrar el tiroteo, el agresor abandonó la escena y robó un vehículo a punta de pistola en las inmediaciones de West 79th y Lynnwood. Este hecho desencadenó una persecución policial que se extendió hasta la parroquia de Bossier.

“Tras abandonar el lugar, el individuo robó un vehículo y fue perseguido por agentes”, explicó Bordelon. Durante la persecución, los oficiales abrieron fuego y el sospechoso murió en el lugar.

Las autoridades creen que el atacante actuó solo y que fue el único responsable de los disparos en las distintas ubicaciones.

“Esta es una situación trágica”

El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, calificó el suceso como uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de la localidad.

“Esta es una situación trágica, tal vez la peor que hayamos tenido en Shreveport”, declaró durante una comparecencia pública. Añadió que la ciudad se encuentra en proceso de asimilar lo ocurrido y que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

La magnitud del ataque, especialmente por el número de víctimas infantiles, ha generado una fuerte reacción social y ha reavivado el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos y la protección de menores en entornos domésticos.

Investigación en curso Las autoridades han confirmado que la investigación sigue en curso y que aún quedan múltiples interrogantes por resolver, incluyendo el motivo detrás del ataque y el perfil completo del agresor.

El carácter múltiple de las escenas del crimen, así como la posible relación familiar entre el atacante y las víctimas, plantea desafíos adicionales para los investigadores.

Mientras tanto, la comunidad de Shreveport enfrenta un proceso de duelo colectivo ante una tragedia que ha dejado una profunda huella.

El tiroteo se suma a una serie de incidentes recientes que evidencian la persistencia de la violencia armada en el país. La dimensión del ataque —centrado en menores y vinculado a un entorno doméstico— lo convierte en uno de los más impactantes del año.

Expertos en seguridad y políticas públicas han señalado que este tipo de घटनos subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana de conflictos familiares y control de armas.

El caso, por su gravedad, podría influir en el debate legislativo y en la agenda pública en torno a la seguridad y la protección de la infancia.

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