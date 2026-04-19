Trump acusa a Irán de romper alto el fuego; lanza ultimátum

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este domingo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a Teherán de una “violación completa” del alto el fuego tras ataques contra buques en el estratégico Estrecho de Ormuz. En una serie de mensajes difundidos en su red social, el mandatario elevó el tono y advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, Estados Unidos destruirá “todas y cada una de las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”.

La declaración se produce en un contexto de alta volatilidad geopolítica, apenas dos días después de que ambas partes anunciaran una apertura parcial del paso marítimo, clave para el comercio energético global.

Trump afirmó que los disparos registrados contra embarcaciones comerciales constituyen una ruptura directa del cese al fuego acordado semanas atrás.

Irán decidió disparar en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo!”, escribió, en un mensaje que refleja el endurecimiento de su postura.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares en la región, lo que derivó en el cierre de facto del estrecho por parte de Irán. Aunque el viernes Teherán había anunciado su reapertura, la decisión fue revertida apenas un día después, en respuesta a lo que considera acciones hostiles de Washington.

Reportes de navegación indican que al menos tres buques comerciales fueron objeto de disparos al aproximarse a la zona el sábado, lo que reactivó la incertidumbre sobre la seguridad marítima en uno de los corredores más importantes del mundo.

Irán acusa bloqueo “ilegal y criminal”

Desde Teherán, la reacción no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, a través de su portavoz Esmail Baqai, calificó el bloqueo naval estadounidense como una “violación del alto el fuego” y lo describió como un acto “ilegal y criminal”.

Infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní equivale a un crimen de guerra y contra la humanidad”, sostuvo Baqai en un posicionamiento difundido en X.

El gobierno iraní ha condicionado la reapertura del estrecho al levantamiento de las restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos, lo que mantiene estancadas las negociaciones.

Conversaciones en Pakistán

En paralelo a las amenazas, Trump anunció el envío de una delegación diplomática a Pakistán para reanudar el diálogo con Irán. Las conversaciones están previstas para este lunes y buscan rescatar un proceso negociador que ya había mostrado signos de fragilidad tras las reuniones del 11 y 12 de abril.

El presidente estadounidense insistió en que su administración está ofreciendo un “acuerdo justo y razonable”, aunque dejó claro que el rechazo iraní tendría consecuencias severas. “Si no aceptan el acuerdo, será un honor hacer lo que otros presidentes no hicieron en 47 años”, afirmó.

La elección de Pakistán como sede responde a su papel como mediador en la región, en un intento por contener una escalada que amenaza con desestabilizar aún más el equilibrio en Oriente Medio.

Petróleo y mercados en tensión

El Estrecho de Ormuz es un punto neurálgico del comercio global, por donde transita aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos del mundo. Su cierre ha tenido efectos inmediatos en los mercados internacionales.

El viernes, tras el anuncio inicial de reapertura, los precios del petróleo registraron caídas y los mercados bursátiles reaccionaron al alza, reflejando expectativas de estabilización. Sin embargo, la reanudación de las hostilidades y el nuevo cierre del paso han revertido esa tendencia, devolviendo la volatilidad a los mercados energéticos.

Analistas advierten que una interrupción prolongada podría generar presiones inflacionarias a nivel global, afectando tanto a economías desarrolladas como emergentes.

Mientras Washington insiste en endurecer su postura, Teherán mantiene su exigencia de levantar el bloqueo naval como condición para cualquier avance. En medio de este pulso, la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una escalada mayor.

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