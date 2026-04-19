EU ataca carguero iraní que trató de evadir el bloqueo en el Golfo de Omán

La crisis entre Estados Unidos e Irán sumó este domingo un nuevo episodio de alta tensión tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien aseguró que la Armada estadounidense abrió fuego contra un carguero iraní que intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto a los puertos de Teherán, logrando posteriormente tomar el control total de la embarcación.

El incidente, ocurrido en el estratégico Golfo de Omán, se enmarca en una escalada militar y económica que ha impactado directamente la seguridad energética global y el tránsito comercial en la región.

Según el relato del mandatario estadounidense, el carguero identificado como Touska, con bandera iraní, intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto por Washington.

Intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien”, escribió Trump en su red social Truth Social.

De acuerdo con la versión oficial, un destructor de la Armada estadounidense interceptó la nave y emitió advertencias para que detuviera su marcha. Ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra procedió a disparar contra la sala de máquinas, inutilizando la embarcación.

Posteriormente, fuerzas estadounidenses abordaron el carguero y asumieron el control.

Ahora tenemos la custodia total del buque”, afirmó el presidente.

Un buque bajo sanciones

El carguero Touska se encontraba sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que refuerza el argumento de Washington sobre la legalidad de la operación desde su perspectiva.

Datos del sistema de seguimiento marítimo indican que el buque había zarpado de Malasia el 12 de abril y se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, horas antes del incidente.

La ubicación es clave dentro de las rutas comerciales del Golfo, lo que incrementa la relevancia estratégica del suceso.

Desde el 13 de abril, Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes, como parte de su estrategia de presión en medio del conflicto regional. Según cifras del propio ejército estadounidense, al menos 23 buques han acatado órdenes de retorno tras ser interceptados por fuerzas navales.

Este bloqueo ha sido calificado por Irán como una medida ilegal y ha generado una respuesta directa en el control del tráfico marítimo.

Estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

La situación se conecta directamente con el control del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.

Aunque Irán anunció el viernes la reapertura del estrecho, un día después declaró que retomaba el “control estricto” de la zona, en respuesta al mantenimiento del bloqueo estadounidense.

La tensión aumentó tras nuevas acusaciones de Trump, quien señaló que Teherán habría violado el alto el fuego mediante ataques contra embarcaciones internacionales.

Entre los incidentes más recientes, destaca el caso de un buque del grupo francés CMA CGM, que según la propia compañía fue objeto de disparos de advertencia en el estrecho de Ormuz el sábado.

El señalamiento refuerza la percepción de riesgo para la navegación comercial en la zona, afectando directamente a compañías navieras y aseguradoras internacionales.

La inseguridad en estas rutas podría traducirse en mayores costos logísticos y en un impacto directo en los precios de la energía a nivel global.

El control del carguero iraní por parte de Estados Unidos representa un paso adicional en la confrontación con Teherán, combinando acciones militares con medidas económicas.

El uso de fuerza directa en aguas internacionales, junto con el endurecimiento del discurso político, eleva el riesgo de una escalada mayor que podría involucrar a otros actores regionales e internacionales.

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