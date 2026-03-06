EU dice no estar “preocupado” por reportes de inteligencia rusa compartida con Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el viernes que su país "no está preocupado" por los informes de que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán sobre las posiciones y movimientos de las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio.

Aunque se negó a confirmar estos reportes, Hegseth dijo en una entrevista con el programa "60 Minutes" de CBS que Estados Unidos "rastrea todo".

Nuestros comandantes están al tanto de todo (...) Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién (...) No estamos preocupados por eso", afirmó.

La Casa Blanca también restó importancia este viernes más temprano a un reporte de que Rusia brinda a Irán información de selección de blancos sobre las fuerzas estadunidenses en medio de la guerra con Teherán.

Claramente no marca una diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando completamente", dijo la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

"Estamos alcanzando los objetivos militares de esta operación que va a continuar", añadió.

El diario Washington Post reportó que Rusia habría suministrado a Irán datos sobre potenciales objetivos estadunidenses en Medio Oriente, incluida la localización de navíos y aviones, al citar tres fuentes anónimas.

Seis militares estadunidense murieron en un ataque con drones contra una base estadunidense en Kuwait el domingo. La estación de la CIA en Riad también fue atacada.

El Post señaló que China no parecía estar ayudando a las defensas de Irán.

Moscú y Pekín mantienen desde hace mucho tiempo vínculos diplomáticos y comerciales con Irán, mientras que los rusos tienen estrechos lazos militares con Teherán.

Ambos países han criticado la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rusia, Irán y Estados Unidos en el tablero de inteligencia militar

Las declaraciones del secretario de Defensa estadunidense se producen en medio de una escalada regional que involucra a Washington, Teherán y sus aliados estratégicos. Las relaciones entre Rusia e Irán se han fortalecido en los últimos años, especialmente en materia militar y tecnológica.

Según el Institute for the Study of War, ambos países han intensificado su cooperación desde 2022, intercambiando equipos militares, tecnología y apoyo estratégico, lo que ha despertado preocupación en Estados Unidos y Europa por el posible intercambio de inteligencia sensible.

En paralelo, la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente sigue siendo significativa, con bases, sistemas de defensa y contingentes desplegados en países como Kuwait, Catar y Arabia Saudita.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, estas instalaciones forman parte de la estrategia de Washington para disuadir amenazas regionales y proteger rutas estratégicas de comercio y energía. Sin embargo, este despliegue también convierte a las fuerzas estadunidenses en objetivos potenciales en escenarios de confrontación con Irán o con grupos aliados de Teherán en la región.

El intercambio de información militar entre potencias rivales es una preocupación constante en conflictos internacionales. Expertos citados por el Consejo de Relaciones Exteriores señalan que la cooperación en inteligencia entre aliados puede modificar el equilibrio en un conflicto, ya que permite identificar posiciones, movimientos o vulnerabilidades del adversario.

