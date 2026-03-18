Irán ejecuta a hombre acusado de espiar para Israel

El poder judicial iraní informó este miércoles la ejecución de un hombre condenado por espiar a favor de Israel, convirtiéndose en la primera desde que comenzó la guerra en Medio Oriente.

Según la página oficial Mizan, el acusado suministraba imágenes e información sobre ubicaciones sensibles del país a agentes del Mosad. La sentencia de muerte fue cumplida en la mañana.

Proyectil cerca de base australiana

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que un proyectil iraní cayó cerca de un cuartel militar australiano en Emiratos Árabes Unidos.

Aunque no se registraron heridos, el hecho fue considerado un incidente de alto riesgo que pone de relieve la expansión de los ataques iraníes hacia objetivos internacionales. La presencia de tropas extranjeras en el Golfo se convierte en un factor adicional de tensión en la región.

Amenazas tras la muerte de Alí Larijani

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró que “la ola de repercusiones mundiales acaba de empezar y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, religión o raza”.

Estas palabras se pronunciaron mientras se celebraban los funerales de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cuya muerte ha sido atribuida a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, aseguró que habrá represalias, lo que marca un tono de confrontación más agresivo en el discurso oficial.

Explosiones en Erbil

Periodistas de AFP reportaron al menos cuatro explosiones en Erbil, capital del Kurdistán autónomo en el norte de Irak. Los estallidos se produjeron después de que grupos armados proiraníes encadenaran ataques con drones contra intereses y posiciones militares estadounidenses en los últimos días.

La ciudad se convirtió en escenario de una nueva ofensiva que se suma a la cadena de incidentes registrados en distintos puntos de Medio Oriente.

Irán anuncia detenciones de presuntas redes monárquicas y casos de espionaje

Las autoridades iraníes informaron sobre el arresto de más de un centenar de personas vinculadas con supuestas “células monárquicas” que, según el gobierno, planeaban acciones contra la República Islámica. En el mismo operativo se detuvo también a sospechosos de espionaje y a individuos acusados de colaborar con un canal de televisión prohibido en el país.

El anuncio se produjo en medio de la tensión que atraviesa Irán desde el inicio de la guerra, y estuvo acompañado por la confirmación de la primera ejecución relacionada con espionaje en este periodo. El gobierno señaló que un hombre condenado por trabajar a favor de Israel fue ejecutado tras un proceso judicial.

Con información de AFP.