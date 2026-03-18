Irán confirma el asesinato del ministro de Inteligencia, Esmail Khatib

El presidente de Irán anunció este miércoles el asesinato del ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, una de las figuras más relevantes del aparato de seguridad de la República Islámica. La noticia marca un nuevo episodio en la guerra que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos, y que ha golpeado directamente a las estructuras más sensibles del poder iraní.

¿Quién era Esmail Khatib?

Khatib ocupaba el cargo de ministro de Inteligencia desde 2021 y era considerado un hombre cercano al liderazgo religioso del país. Sus vínculos con círculos conservadores y con familiares del Líder Supremo le otorgaban un peso político significativo dentro del régimen. Antes de asumir como ministro, ya era visto como una figura clave en las estructuras de inteligencia, con capacidad de influencia en la toma de decisiones estratégicas.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que Khatib había desempeñado un papel central durante las recientes protestas en Irán, supervisando arrestos y ejecuciones de manifestantes, además de elaborar evaluaciones de inteligencia para el régimen. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, también lideró operaciones terroristas contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintas partes del mundo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la operación militar que derivó en la muerte de Khatib, calificándola como una acción necesaria para neutralizar a uno de los principales responsables de la ofensiva iraní contra Israel.

Recompensa estadounidense

En Washington, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo iraní, y otros altos funcionarios, entre ellos Khatib. La inclusión del ministro de Inteligencia en esa lista reflejaba la importancia que Estados Unidos otorgaba a su papel dentro del régimen y a sus actividades internacionales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que la “eliminación” de Khatib representa un golpe directo al aparato de seguridad iraní. En su comunicado, destacaron que el funcionario no solo estuvo involucrado en la represión interna, sino también en la planificación de operaciones contra intereses occidentales. La muerte de Khatib se suma a la serie de bajas sufridas por la cúpula iraní desde el inicio de la guerra, debilitando aún más la estructura de mando del país.

Con información de AFP.