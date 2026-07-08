Ali Jamenei será enterrado en su pueblo natal mientras  Irán y EU intercambian ataques

Irán se prepara para dar sepultura el jueves a su asesinado líder Ali Jamenei en su pueblo natal de Mashhad, en el noreste del país, mientras nuevos bombardeos estadounidenses amenazan con desatar una nueva escalada en la guerra de Oriente Medio.

El sepelio se hará tras seis días de honras fúnebres que congregaron a millones de personas en ciudades de Irán e Irak.

Pero al acercarse el último día de los rituales fúnebres, Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en represalia por los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que la tregua con Irán se acabó, advirtió que vendrá algo "mucho peor" si Irán continúa atacando barcos en el estrecho, una vía crucial para el tránsito petrolero.

Jamenei murió el 28 de febrero en los bombardeos israelíes y estadounidenses que desataron la guerra.

Tras una maratón de cortejos por las ciudades santas de Nayaf y Karbala, el miércoles en Irak, los restos deben llegar a su lugar de descanso final en la ciudad sagrada de Mashhad.

Observadores han estado atentos a la posible presencia del Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor de Ali Jamenei, quien no ha sido visto en público y se cree que resultó herido en el bombardeo que mató a su padre.

El gobernador de Mashhad, Hasan Hoseini, dijo esperar 15 millones de personas en el entierro de Jamenei, según la televisión estatal.

La ceremonia estaba originalmente programada para el jueves a las 06H00 (02H30 GMT), pero medios locales indicaron que lo aplazaron ocho horas por el atraso en las ceremonias en Irak.

Según la agencia noticiosa oficial IRNA, Jamenei será sepultado la noche del jueves en el santuario del Imán Reza, el lugar de culto más venerado de Irán. El Imán Reza es el único de los 12 imanes chiitas enterrados en Irán.

Las ceremonias fúnebres de Jamenei incluyeron una serie de lugares que reflejan los pilares religiosos, políticos e ideológicos de la república islámica.

Su jefe de gabinete, Mohammad Mohamadi Golpaygani, dijo en la televisión estatal que el propio Jamenei quería ser sepultado en Mashhad.

Varias figuras importantes han sido enterradas en el sitio, incluyendo al expresidente Ebrahim Raisi.

Grandes multitudes

Enormes multitudes se han congregado en varias ciudades para honrar a Jamenei, comenzando con los tres días de capilla ardiente en Teherán.

La república islámica espera que la ceremonia proyecte fuerza y unidad tras la guerra de Oriente Medio, y a seis meses de la violenta represión de las protestas antigubernamentales.

Jamenei, quien gobernó Irán desde 1989, fue asesinado a los 86 años de edad junto a varios familiares y altos cargos.

Tras cinco semanas de hostilidades, Irán alcanzó un protocolo de acuerdo con Estados Unidos para negociar el fin del conflicto y establecer una tregua.

Pero el alto el fuego se vio amenazado el miércoles luego de un intercambio de bombardeos y ataques con misiles y drones.

Estados Unidos acusó a Irán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz y bombardeó varios sitios de la república islámica, que respondió con ataques a bases estadounidense en Baréin y Kuwait.

Tras las ceremonias en Teherán, los restos de Jamenei fueron llevados el martes a la ciudad clerical de Qom y el miércoles a Irak, antes de su entierro del jueves.

Será sepultado con su pequeña nieta, su yerno, su hija y la esposa de Mojtaba Jamenei, Zahra Hadad Adel, todos muertos en los ataques del 28 de febrero.