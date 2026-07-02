Irán amenaza a EU e Israel si atacan antes o durante el funeral de Alí Jamenei

Un comandante militar iraní advirtió este jueves a Estados Unidos e Israel que eviten cualquier ataque contra Irán, mientras el país se prepara para el funeral de Estado del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció en ataques aéreos durante el primer día de la guerra.

Advertimos a los enemigos de Irán, especialmente a EU y al régimen sionista (Israel), que eviten cualquier error de cálculo y que tengan en cuenta la dura represalia que nuestras fuerzas armadas aplicarían ante cualquier amenaza y agresión contra nuestro país", dijo Alí Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, en un comunicado difundido por medios de comunicación estatales.

Preparan funeral de Estado para Alí Jamenei

Las procesiones fúnebres en honor a Alí Jamenei comenzarán el 4 de julio en Teherán y concluirán el 9 de julio con su entierro en su ciudad natal, Mashhad. Además, están previstas ceremonias adicionales en Qom e Irak entre esas fechas.

Miembros de las fuerzas paramilitares Basij hacen guardia mientras se realizan los preparativos para el funeral de Estado para rendir homenaje al difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: Reuters.

El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, lanzó una advertencia similar al señalar que Irán respondería de manera inmediata y contundente a cualquier amenaza contra su pueblo o sus dirigentes.

Las declaraciones ocurrieron después de los comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien afirmó que el actual líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, estaba "condenado a muerte".

Irán refuerza medidas de seguridad

Los medios de comunicación iraníes informaron que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad durante el periodo del funeral.

Asimismo, el director de la Organización de Aviación Civil de Irán informó el miércoles que se aplicarán restricciones temporales al espacio aéreo sobre varias ciudades del país.

Entre las ciudades donde habrá restricciones se encuentran Teherán y Mashhad, sedes de las principales ceremonias previstas para despedir al ayatolá Alí Jamenei.

El operativo de seguridad se desarrollará mientras continúan las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de las advertencias emitidas por funcionarios iraníes sobre una respuesta militar en caso de cualquier nueva agresión.

El comandante Alí Abdollahi insistió en que las Fuerzas Armadas iraníes responderán con una "dura represalia" si consideran que existe alguna amenaza contra el país.

Por su parte, el canciller Abás Araqchi reiteró que Teherán actuará de manera inmediata ante cualquier acción que ponga en riesgo a la población iraní o a sus dirigentes.

Mientras tanto, las autoridades mantienen los preparativos para las ceremonias fúnebres que iniciarán el 4 de julio y concluirán el 9 de julio, con un dispositivo especial de seguridad y restricciones al espacio aéreo en distintas ciudades del país.

Con información de Reuters.

*mcam