Se desploma avión en Palm Beach, Florida; confirman 9 muertos

Un avión pequeño se estrelló este domingo en un vecindario del sur de Florida y sus nueve ocupantes murieron, según autoridades de Estados Unidos.

El avión, que iba de Austin, Texas, a las Bahamas, se estrelló a las 12H50 locales. "El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

En ese mismo condado se encuentra Mar-a-Lago, el lujoso club del presidente Donald Trump.