Irán afirma que dos petroleros explotaron por minas en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que dos petroleros "explotaron y se incendiaron" al atravesar una zona minada en el sur del estrecho de Ormuz, algo que Estados Unidos desmintió, y que otros cuatro buques fueron "detenidos" mediante misiles y drones.

Dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron", dijo el ejército ideológico de Irán en un comunicado citado en Telegram por la agencia oficial Irna.

Los Guardianes no precisaron las banderas de las embarcaciones ni si hubo víctimas.

"Para proteger su patrimonio y, sobre todo, sus vidas, los marineros no deben dejarse engañar ni aventurarse en este campo de minas", agregaron.

El Comando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) lo desmintió: "Al igual que la mayoría de las afirmaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, esto es falso", escribió en X, sin ofrecer más detalles.

Ante la falta de evidencia de Estados Unidos para desmentir la explosión Irán respondió:

"En las últimas horas, cuatro buques infractores, respaldados por el ejército terrorista estadunidense, intentaron atravesar el estrecho de Ormuz, y los cuatro fueron detenidos en el acto durante una operación combinada de misiles y drones", señalaron posteriormente los Guardianes, citados en Telegram por la televisión estatal.

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, fue bloqueado de nuevo por Irán desde la semana pasada, tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos.

Washington, en represalia, volvió a imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

Las fuerzas estadunidenses llevan a cabo, durante la noche del viernes al sábado, su séptima campaña consecutiva de bombardeos contra Irán.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, anunciaron que los ataques norteamericanos causaron al menos tres muertos y ocho heridos, según la agencia oficial Irna.

Según ese mismo medio, Estados Unidos también atacó las ciudades de Ahvaz y Bushehr, Bandar Abás, Qeshm, Lar, Darab y Yazd .

En respuesta, el ejército iraní, citado por la televisión estatal, afirmó haber atacado el campamento militar de Al Adiri y la base de Ali Al Salem en Kuwait, así como la base aérea de Al Azraq en Jordania, ambos países aliados de Estados Unidos.

Irán mantiene Ormuz

El estrecho de Ormuz atraviesa su momento de mayor tensión desde el recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La nueva escalada comenzó tras la reanudación de los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní la semana pasada, después del colapso del alto el fuego alcanzado en junio.

Desde entonces, Washington ha ejecutado siete noches consecutivas de ataques contra instalaciones militares, logísticas y de infraestructura en Irán, mientras Teherán ha respondido con ataques contra bases estadounidenses y países aliados en el golfo Pérsico.

El conflicto ha reducido drásticamente la actividad en esta estratégica ruta marítima. Datos de seguimiento marítimo muestran que el 16 de julio únicamente tres buques mercantes atravesaron el estrecho, el menor volumen diario desde mayo.

Además, por segundo día consecutivo no transitó ningún superpetrolero VLCC ni buque de gas natural licuado, mientras varias embarcaciones modificaron su ruta o permanecieron fondeadas frente al golfo de Omán debido al riesgo de nuevos ataques.

La importancia de Ormuz radica en que por este corredor, situado entre Irán y Omán, circula normalmente cerca del 20% del petróleo crudo y una quinta parte del gas natural licuado comercializados en el mundo.

Los Guardianes de la Revolución han advertido que el estrecho permanecerá cerrado mientras continúen los ataques estadounidenses y han afirmado que "las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie", una amenaza que ha elevado la preocupación de gobiernos y mercados energéticos.

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la zona con aeronaves, buques de guerra y operaciones de escolta para proteger la navegación comercial.

El CENTCOM sostiene que sus bombardeos buscan "continuar degradando las capacidades militares iraníes" y garantizar la libertad de navegación, mientras rechaza las afirmaciones de Teherán sobre la destrucción de petroleros y otras acciones atribuidas a las fuerzas iraníes.

La crisis ya tiene repercusiones económicas globales. El recrudecimiento de los enfrentamientos impulsó un alza cercana al 3% en los precios internacionales del petróleo y aumentó la volatilidad en los mercados financieros, ante el temor de una interrupción prolongada del suministro energético desde el golfo Pérsico.

La ONU y varios gobiernos han reiterado sus llamados a evitar una escalada que pueda derivar en un conflicto regional de mayor alcance y afectar aún más el comercio marítimo internacional.