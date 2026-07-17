EU acusa injerencia de México al tratar de influir en política migratoria

El gobierno de Estados Unidos asumió como intento de injerencia en sus políticas internas de migración el hecho de que México enviara una serie de cartas para expresar su preocupación por las muertes de 17 mexicanos a manos del ICE, las cuales ocurrieron en centros de detenciones en los últimos 18 meses.

Un alto funcionario diplomático hemisférico estadunidense “devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano de Estados Unidos”, aseveró en redes sociales la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado.

Las cartas las entregó el embajador entrante de México ante Washington, Roberto Lazzeri, al titular de la Oficina de Asuntos hemisféricos, Michael Kozak.

Aunque Kozak no lo dijo personalmente, su oficina informó que “Kozak también recomendó a México compartir sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual”; es decir, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se comunique al Departamento de Estado.

El embajador Lazzeri también se reunió con el director David Venturella, de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la institución encargada de supervisar tanto los centros de detenciones donde han ocurrido las 17 muertes de mexicanos bajo custodia, como la de muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo la semana pasada durante un operativo.

Lazzeri informó, también en redes, que “nos reunimos con el director interno de ICE, David Venturella y el subdirector Charles Wall para abordar los casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia del ICE”.

Reiteramos que México respeta el derecho de cada país a aplicar sus leyes migratorias, pero que toda actuación de autoridad debe de realizarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas”, agregó.

A diferencia del alto diplomático, ni los directivos del ICE ni esa institución comentaron sobre el encuentro con el embajador mexicano.