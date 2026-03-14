Irán advierte que Ucrania se convierte en “objetivo legítimo” por apoyar con drones a Israel

Las tensiones internacionales volvieron a escalar luego de que un alto funcionario iraní acusara a Ucrania de implicarse en el conflicto de Irán con Israel tras brindar apoyo técnico para contrarrestar drones utilizados por Teherán en la región.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que la participación ucraniana convierte a Ucrania en un objetivo potencial dentro del conflicto.

Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán”.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por la cooperación militar entre aliados y el uso creciente de drones en los conflictos contemporáneos.

Irán acusa a Ucrania de involucrarse en el conflicto regional

Las acusaciones iraníes surgieron después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revelara que Kiev ha compartido su experiencia en defensa contra drones con varios países de Medio Oriente.

Durante una reunión en París con el opositor iraní en el exilio Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, Zelenski habló sobre la situación en Teherán y sobre lo que describió como una operación estadounidense contra el régimen iraní.

El mandatario explicó que su país ha enviado equipos de especialistas a países como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para compartir conocimientos en la interceptación de drones de fabricación iraní, especialmente del modelo Shahed.

Zelenski señaló que varios gobiernos han solicitado asistencia técnica para enfrentar ataques con estos sistemas no tripulados.

Algunas peticiones ya han sido atendidas con decisiones concretas y apoyo específico”.

El presidente ucraniano también aseguró que su país está dispuesto a colaborar con quienes respalden la defensa de la soberanía ucraniana frente a la invasión rusa.

Ucrania amplía cooperación internacional contra drones Shahed

La experiencia ucraniana en defensa aérea se ha convertido en un recurso clave para otros países tras años de ataques con drones durante la guerra con Rusia.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Ucrania ha desarrollado un sistema de defensa multicapa que combina interceptores, guerra electrónica y unidades móviles equipadas con armamento pesado.

Según el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, una gran parte de los drones Shahed dirigidos contra la capital ha sido neutralizada gracias a estas capacidades.

En febrero, más del 70 por ciento de los drones de ese tipo lanzados contra la región de Kiev fueron derribados por interceptores.

La cooperación internacional en este ámbito también responde a la creciente preocupación por el uso de drones iraníes en conflictos regionales.

Teherán ha sido uno de los aliados más cercanos de Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania y ha suministrado drones Shahed a Rusia, además de transferir tecnología que permitió a Moscú comenzar su producción dentro del país.

El intercambio de capacidades militares y tecnológicas entre distintos aliados ha ampliado el alcance geopolítico de la guerra, generando nuevas fricciones diplomáticas y advertencias entre gobiernos.