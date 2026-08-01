Avioneta con turistas se desploma en Perú y deja 13 muertos | VIDEO

Al menos 13 personas murieron este sábado luego de que una avioneta turística se estrellara mientras realizaba un recorrido sobre las Líneas de Nazca, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de Perú y uno de los principales atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

El accidente ocurrió poco después de las 13:00 horas locales (18:00 GMT), tras el despegue de la aeronave desde el aeropuerto de Pisco, ubicado a unos 240 kilómetros al sur de Lima. De acuerdo con las autoridades, a bordo viajaban 11 pasajeros y dos tripulantes, quienes perdieron la vida.

Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", dijo el mayor de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

"Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade.

El mando policial explicó que las causas del siniestro aún no han sido determinadas y señaló que será la autoridad aeronáutica peruana la encargada de realizar la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.Accidente ocurre tras reanudarse los vuelos turísticos en Nazca

Equipos de bomberos y policías fueron desplegados en la zona del impacto para realizar las labores de recuperación de las víctimas y asegurar el área. Imágenes difundidas por medios locales mostraron los restos de la aeronave completamente destruidos y aún humeantes tras el accidente.

Según reportes oficiales, la avioneta sobrevolaba el área donde se encuentran las Líneas de Nazca, un conjunto de enormes figuras y geoglifos trazados sobre el desierto peruano que son considerados Patrimonio Mundial y que cada año atraen a miles de turistas.

Los vuelos turísticos en la zona habían sido reanudados apenas un día antes, luego de permanecer suspendidos por las condiciones meteorológicas y los fuertes vientos registrados en la región, de acuerdo con la agencia estatal Andina.

Pisco cuenta con un aeródromo desde el que operan numerosas avionetas dedicadas a recorridos turísticos sobre las Líneas de Nazca, una de las actividades más populares para quienes visitan el sur del país.

El accidente se suma a otros registrados en la misma región durante los últimos años. En 2022, otra avioneta que realizaba un recorrido turístico se desplomó y dejó siete personas fallecidas, entre ellas turistas chilenos y neerlandeses. Antes, en octubre de 2010, un accidente de una aeronave de la compañía AirNasca provocó la muerte de cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos después de sobrevolar el sitio arqueológico.

Las autoridades continúan con las labores de recuperación en la zona del siniestro mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la caída de la aeronave.