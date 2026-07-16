Chile enfrenta uno de sus peores temporales en décadas; reportan muertos

Tres personas fallecieron y 76 resultaron damnificadas el jueves en Chile en medio de un temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos que afecta a 10 de las 16 regiones del país, informó el gobierno.

El temporal, que empezó la tarde del miércoles y se extenderá al menos hasta el domingo, ha dejado además cinco lesionados, la mayoría en el sur del país.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, lamentó en rueda de prensa "el fallecimiento de tres personas durante el desarrollo de esta emergencia".

Una de las víctimas murió por la caída de un árbol cuando trabajaba en el despeje de escombros de una carretera, otra al caer de un techo mientras limpiaba canaletas. Una tercera fatalidad ocurrió por una descarga eléctrica en un poste de energía.

Producto de las marejadas, varias casas cercanas a la costa de una zona residencial en la región del Biobío, a unos 500 km al sur de Santiago, quedaron inundadas y se vieron enseres repartidos por las calles, constató la AFP.

Las olas se venían y me estaban arrojando con todo y los muebles para afuera (...) en un momento pensé en abrazar a mi hija y despedirme porque ya estaba pensando lo peor", dijo a la AFP Lisette Hernández de 34 años, una de las vecinas damnificadas.

Miles sin luz y puertos restringidos

Más de medio millón de personas quedaron sin luz el jueves en Chile, principalmente por la caída de árboles sobre los cables de electricidad.

"La afectación a nivel nacional es de 590 mil 824 clientes sin suministro eléctrico, lo cual representa un 7.3 por ciento" del país, aseguró el ministerio de Energía en su cuenta en X.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva.

El gobierno de José Antonio Kast desplegó equipos de emergencia en distintas regiones para evitar mayores daños.

"Hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación", dijo este jueves el presidente desde una comunidad periférica de la capital.

El gobierno decretó además la suspensión de clases para el viernes en nueve regiones afectadas.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

"Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", aseguró a la AFP.