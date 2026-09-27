Papa León XIV pide a la Iglesia asumir fallas antes de escuchar a víctimas de abusos en Francia

El papa León XIV colocó la responsabilidad de la Iglesia frente a sus propios errores en el centro de su visita a Lourdes, Francia. Ante unas 150,000 personas reunidas cerca del santuario, el pontífice sostuvo que la institución debe afrontar su pasado para poder sanar las heridas provocadas dentro de ella.

Aunque durante su discurso público no mencionó de manera directa los escándalos de abusos sexuales que han sacudido a la Iglesia francesa, León afirmó que es necesario reconocer las "infidelidades y los dolorosos errores" cometidos en el seno de la institución.

El mensaje adquirió especial relevancia porque horas después el papa tenía previsto reunirse en privado con siete víctimas francesas de abusos cometidos por miembros del clero.

La posición del Pontífice fue más explícita durante una reunión privada con los obispos franceses. De acuerdo con el texto difundido por el Vaticano, León XIV calificó los abusos contra menores cometidos por integrantes del clero como un "doloroso flagelo".

El papa reconoció las medidas adoptadas por los obispos para responder a los casos conocidos y los instó a mantener los esfuerzos de protección y la vigilancia.

El mensaje supone un llamado a que la respuesta de la Iglesia no se limite a atender los casos ya conocidos, sino que mantenga como prioridad la prevención y la protección de menores.

Las víctimas llegan al encuentro con escepticismo

La reunión entre León XIV y sobrevivientes de abusos se produce en medio de expectativas moderadas entre algunas organizaciones de víctimas.

Michèle Le Reun-Gaigné, copresidenta de una asociación de sobrevivientes del oeste de Francia, expresó a Reuters sus dudas sobre la posibilidad de que el encuentro produzca cambios inmediatos.

Su posición refleja una de las principales dificultades que enfrenta la Iglesia: la distancia entre los pronunciamientos institucionales y las expectativas de quienes reclaman cambios concretos, reparación y una respuesta más rápida.

León ya había abordado el tema durante su visita a España, donde pidió a los obispos escuchar a los sobrevivientes y ofrecer reparaciones.

El Papa León XIV flanqueado por el arzobispo italiano y Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Diego Ravelli en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia AFP

El contexto francés está marcado por un informe publicado en 2021 que documentó la magnitud de los abusos sexuales cometidos durante décadas dentro de la Iglesia.

La investigación estimó que alrededor de 330,000 personas menores de edad habían sufrido abusos relacionados con miembros del clero o dirigentes laicos de la Iglesia católica en Francia durante un periodo de siete décadas.

El informe provocó un fuerte impacto en la sociedad francesa y abrió nuevos cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional, el silencio y los mecanismos utilizados para responder a las denuncias.

En este escenario, la visita de León XIV a Lourdes adquiere una dimensión que va más allá de la agenda religiosa: su discurso pone nuevamente sobre la mesa la obligación de la Iglesia de reconocer los daños causados y mantener medidas de protección.

La elección de Lourdes como parte de la visita también tiene un elemento particular. El santuario está relacionado con otro caso que ha generado controversia dentro del Vaticano: el del sacerdote y artista religioso Marko Rupnik.

Más de 20 mujeres han acusado a Rupnik de abusos sexuales. El sacerdote no ha realizado, según la información disponible, declaraciones públicas conocidas sobre las acusaciones.