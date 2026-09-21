Controlan en 75% incendio que afecta los alrededores de joya turística de Colombia

Bomberos consiguieron controlar el lunes en un 75% el incendio que afecta los alrededores de una de las joyas turísticas de Colombia, el pueblo andino de Villa de Leyva, que amaneció cubierto por el humo.

El municipio, en el centro del país, es reconocido por su arquitectura colonial y calles de piedra, y recibe cada año cerca de un millón de turistas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció en la red social X que se estima "un 75% de control del incendio", que ya cumple dos días activo.

El lunes, las labores se concentraron en las zonas altas del cerro San Marcos, aún envueltas en llamas. Un helicóptero lanzaba descargas de agua sobre una empinada ladera, mientras bomberos y voluntarios en tierra mantenían a raya el avance del fuego con palas y ramas.

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"Se mantienen algunos focos, pero están siendo combatidos", agregó el ministro.

Más temprano, el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya, afirmó a Caracol Radio que el domingo pudieron contener "durante toda la noche todos los focos" cerca de las casas. Su despacho anunció el lunes que hasta ahora ha evacuado a 76 personas.

Las llamas comenzaron a extenderse el sábado y consumieron cerca de 340 hectáreas, según el último reporte de las autoridades regionales.

Colombia tiene al momento 17 conflagraciones activas, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

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Los incendios forestales en la cordillera de los Andes cercana al Ecuador se intensifican en la época seca del año por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos documentados hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

Trece incendios también están activos en el vecino Ecuador, principalmente en el norte del país.

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El Niño aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico y genera cambios globales en los patrones de vientos, presión y lluvias. Suele asociarse a fuertes fenómenos climáticos, desde inundaciones hasta sequías extremas.