Pobreza en Argentina podría llegar al 35 por ciento a fin de año; comedores comunitarios desbordados

Comedores comunitarios desbordados, personas que recurren a "clubes de trueque" para llegar a fin de mes y familias que se endeudan para comprar alimentos son escenas que se multiplican este año en Argentina.

Aunque el modelo ultraliberal del presidente Javier Milei estabilizó la economía del país, la pobreza volvió a crecer y podría alcanzar al 35 por ciento de los argentinos para fin de año, desde el 28 por ciento de 2025, según una estimación privada adelantada a Reuters.

A un año de los comicios en los que el mandatario buscará la reelección, los sondeos muestran que el respaldo a Milei se retrajo entre los sectores de bajos ingresos que lo llevaron al poder en 2023.

Comedores y clubes de trueque, reflejo del deterioro social

"No das abasto", expresó Arturo Olivera, de 74 años, quien dirige el comedor Nuestro Hogar, que desde hace décadas alimenta a personas de escasos recursos en el barrio porteño de La Boca, pero que este año se ve sobrepasado.

Las personas que acudían diariamente a su comedor rondaban los 200, pero en años recientes esa cifra creció a 400. "Nosotros decíamos: ¡qué disparate! Hoy somos 600 o 700", añadió Olivera.

Hasta el año pasado, Milei había logrado reducir la pobreza gracias a una baja de la inflación, que pasó del 200 por ciento en 2023 a un 30 por ciento anual, aunque el severo ajuste aplicado para conseguirlo empeoró las finanzas de numerosos argentinos.

El recorte de salarios del sector público y la eliminación de subsidios al transporte y los servicios perjudicaron a las clases media y baja, mientras la apertura de importaciones provocó el cierre de industrias orientadas al mercado interno.

La desocupación subió al 7.9 por ciento en el segundo trimestre de este año, desde el 7.6 por ciento del mismo periodo de 2025, aunque expertos señalan que la cifra real sería mayor si se contabilizara a quienes realizan tareas informales tras perder empleos registrados.

"Cada trimestre, en los últimos cuatro trimestres, hay 400 mil o 450 mil personas que entran en la pobreza", dijo Agustín Salvia, experto de la Universidad Católica Argentina, quien estimó que el indicador podría llegar al 35 por ciento a fin de año.

El organismo oficial de estadística, Indec, informó que la pobreza alcanzó al 32.3 por ciento de la población en el primer semestre del año.

"Un incremento moderado de la pobreza no desharía la importante baja observada con Milei, pero sugeriría que la fase más sencilla de la mejora ha llegado a su límite", afirmó Nicolas Watson, director para América Latina de la consultora Teneo.

La caída en las encuestas amenaza las aspiraciones electorales de Milei

El problema plantea interrogantes políticos para Milei, quien ganó la presidencia con amplio respaldo de los sectores populares, hastiados de la inflación que dejó la centroizquierda peronista que gobernaba en 2023.

La mayoría de las encuestas muestra desde hace meses una caída en la imagen pública del presidente entre los votantes de menores recursos, lo que genera dudas sobre su capacidad para ser reelecto el año próximo.

Para la firma Analogías, la imagen negativa de Milei es del 58.1 por ciento, frente al 52.9 por ciento de septiembre de 2025. Un sondeo de la consultora Atlas Intel mostró que el 58 por ciento de los argentinos lo reprueba. Entre los estratos bajo y medio-bajo, con ingresos de hasta aproximadamente 650 dólares mensuales, la reprobación alcanza casi el 70 por ciento.

Con una oposición peronista fragmentada que iguala al gobierno en popularidad, el desafío podría plantearse incluso dentro del propio oficialismo: la aliada Patricia Bullrich muestra mayor aprobación que el presidente en los sondeos.

"Lo voté a Milei sinceramente pensando en un cambio para mejor, pero realmente me defraudó. No quería al gobierno anterior, pero prefiero el gobierno anterior mil veces antes que esto", dijo Gustavo Raúl Pérez, dueño de una ferretería en San Fernando, al norte de Buenos Aires.

"Tenía cola de gente hace cuatro años; antes vendía diez carretillas, ahora vendo una; antes vendía diez máquinas por día, ahora vendo una por semana", agregó.

En julio, el índice de producción industrial registró una caída interanual del 4.9 por ciento, con el sector textil, importante generador de empleo, derrumbándose 15 por ciento por la competencia de importaciones baratas.

"El presidente no se va a mover un ápice de su programa. No va a aflojar su programa monetario contractivo para ganar las elecciones", dijo a Reuters un portavoz del gobierno.

"Se profundizó muchísimo la pobreza. La gente pide aceite, azúcar, harina y fideos", destacó a Reuters Ana Barreto, docente y organizadora de un club de trueque que comenzó a funcionar en agosto en Villa Astolfi, suburbio de Buenos Aires.