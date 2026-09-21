Brillante victoria de a Sindárov sobre Leko; Alemania vence a EUA

El caudal de conocimiento teóricos, la madurez y la inteligencia de Peter Leko, de 47 años, fueron desbordados por el fresco talento y la energía del uzbeko Javokhir Sindárov, 20 años, desafiante oficial a la corona mundial de ajedrez, durante la quinta ronda de la Olimpiada de Samarcanda en la que la selección de Uzbekistán desbordó ayer a Hungría por el score de 4-0, en una sesión en la que Alemania le encajó la derrota a los Estados Unidos con un ceñido triunfo de 2 ½ - 1 ½, con juego decisivo de Frederick Svane que se impuso a Hans Moke Niemann, en el tercer tablero.

Sindárov, con blancas, derrotó a Leko en 58 lances de una apertura Inglesa, simétrica, Cuatro Caballos con un final de R. T y C y 4 peones contra las mimas piezas y tres peones. Leko es una de las grandes personalidades del ajedrez, ex niño prodigio batió el RM de precocidad de Judith Polgar en ganar el título de GM a los 14-04-22. Ganó Dortmund, Linares, Wijk aan Zee e igualó el match de campeonato mundial 7-7 a Krámnik.

Clasificación abierta después de la R-5: 1) Uzbekistán 10; 2) India 10; 3) Alemania 10; 4) China 9; 5) Francia 9; 6) Irán 9; 7) Armenia 9; 8) Inglaterra 9; 9) Rumania 8; 10) España 8; 11) Estados Unidos 8. Posición 79) México 6 puntos.

Resultados matches: 1) Hungría 0-4 Uzbekistán; 2) Alemania 2 ½ - 1 ½ Estados Unidos; 3) India 3-1 Países Bajos; 4) China 2-2 Armenia; 5) Rumania 2-2 Azerbaiyán; 6) R. Checa 1 ½ - 2 ½ Francia; 7) Georgia 1 ½ - 2 ½ Inglaterra. Tablero 41) (75) México 2 ½ - 1 ½ Túnez (111).

Matches principales: 1) Hungría 0-4 Uzbekistán: 1) Richard Rapport 0-1 Nodirbek Abdusattórov; 2) Peter Leko 0-1 Javokhir Sindáorv; 3) Benajmin Gledura 0-1 Nodirbek Yakubbóev; 4) Gleb Dudin 0-1 Vokhidov Shamsiddin.

2) Alemania 2 ½ - 1 ½ Estados Unidos: 1) Vincent Keymer ½ Fabiano Caruana; 2) Matthias Bluebaum ½ Wesley So; 3) Federico Svane 1-0 Hans Moke Niemann; 4) Alexander Donchenko ½ Levon Aronian.

3) India 3-1 Países Bajos: 1) Praggnanandhaa, Rameshbabu 1-0 Anish Giri; 2) Arjún Erigaisi ½ Jorden Van Foreest; 3) Nihal Sarin ½ Loek Van Wely; 4) Gukesh Dommaraju 1-0 Erdwin L´Amy.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,778,

Negras: Peter Leko, Hungría, 2,676.

Inglesa, A34.

R-5, 46 Olimpiada de Samarcanda, 20–09-2026.

1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 Inglesa simétrica, Cuatro Caballos 4.g3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Ag2 g6 7.Db3 e6 8.0–0 Ag7 9.Ce4= b6 10.d4 sacrificio temporal de peón para activar el Ac1 y si las negras capturan las blancas podrán adueñarse con rapidez de la columna abierta c o la d. 10...cxd4 11.Ag5 Dd7 [11...f6 12.Tac1 Ca5 (12...fxg5 13.Txc6 Ad7 14.Td6 g4 ) 13.Da3+- fxg5 14.Cd6+ Rf8 15.Cxc8+ Rg8 16.Cxg5 Dxg5 17.Axd5 exd5 18.Ce7+ Rf7 19.Tc7+-] 12.Da3= Ccb4 13.Cxd4 0–0 [13...Axd4 14.Tad1 Ag7 15.Txd5 Cxd5 16.Cd6++-] 14.Tad1 Ab7 15.Cf3= Dc7= 16.Tc1 Db8= 17.Cf6+ Cxf6 [17...Axf6 18.Axf6 Cxf6 19.Dxb4+=] 18.Dxb4= Ad5 19.Af4 Db7 20.Ae5 Tfc8 21.Dd4+= Ce8 22.Axg7 Cxg7 23.b3 Ce8 24.h4 h5 Tensa lucha en equilibrio con una particularidad Sindárov emplea 20’ de su tiempo y Leko casi una hora: 1h, 09’ 04” - 36´05”. 25.Df4 Rg7 26.De5+ Cf6 27.Db2 Txc1 28.Txc1 Td8= Tiempo: Sindárov 58´16” - 14´23” de Leko a quien le queda poco más de un minuto reflexión por lance para llegar al primer control de tiempo. 29.g4! El cálculo preciso de Sindárov se manifiesta en la idea de desligar los peones con la presión de la clavada. 29...hxg4 30.Ce5 Rh7 [30...Axg2 31.Cxg4 De7 32.Rxg2 b5 33.Tc5 Td5 34.Txd5 exd5 35.e3±] 31.Dd2 Tf8 32.Df4 Ch5 33.Dxg4 Axg2 34.Dxg2 De7 Tiempo: 18´49” vs 3´08”. 35. Dg5 Dd6 [35...Dxg5+ 36.hxg5 Td8 37.e3 Rg8 38.Tc7+-] 36.e3 Rg7 37.Tc4 Dd1+ 38.Rg2 Dd5+ 39.Cf3 Da8 40.Tg4 Con la evidente amenaza DxCh5. 40...Dd5 41.Td4 Db7+- [41...Dxg5+ 42.hxg5 f6 43.Td6 e5 44.gxf6+ Cxf6 45.Cxe5+-] 42.De5+ Rh7 43.a4 Tc8 44.b4 Rg8² 45.b5= Cg7 46.e4 De7 47.Dg5 Dxg5+ 48.hxg5 Tras el intercambio de dama la posición de Sindárov es ligeramente superior. Las blancas amenazan la invasión de la 7a y pueden ganar a7 llevando el Ca6 y la Ta8 si la T negra hace la defensa desde c7. 48...Ch5 49.Td7 Cf4+ 50.Rh2 Tc4 51.Txf7² Txe4? [51...Rxf7 52.Ce5+ Re7 53.Cxc4 Cd3 54.Rg3 e5 55.Rf3 Re6 56.Re3 Cc5 57.Cb2±] 52.Txa7 Cd5 53.Rg3 Rf8 54.Ch4 Ce7 La posición y la superior técnica del final de Sindárov resuelve la partida. Remata con brillantez y técnica. 55.a5 bxa5 56.b6 Tb4 57.Cxg6+ Cxg6 58.b7 1–0.