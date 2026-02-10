Incautan buque petrolero que burló bloqueo de EU; salió del Caribe

Las fuerzas estadunidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Caribe.

Las fuerzas estadunidenses capturaron la embarcación Aquila II sin incidentes, explicó el Pentágono.

El petrolero "operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. Huyó y lo seguimos", declaró el Pentágono en X, añadiendo que el buque fue "rastreado y perseguido" desde el Caribe hasta el océano Índico.

El Pentágono explicó que el buque fue rastreado y perseguido desde el Caribe hasta el océano Índico.

La publicación incluía un video en el que se veía a fuerzas estadunidenses descender con cuerdas de un helicóptero hasta la cubierta de un petrolero.

Es el octavo buque incautado por EU

Se trata del octavo barco incautado por Estados Unidos desde que Trump ordenó en diciembre el bloqueo de los buques petroleros sancionados que partieran o se dirigieran a Venezuela.

Washington ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe con el objetivo de atacar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

Estas fuerzas han colaborado desde entonces con la detención de Nicolás Maduro en un ataque el 3 de enero en Venezuela, y en los operativos para interceptar los petroleros sancionados.

Además es el segundo petrolero capturado lejos del Caribe, tras conseguir burlar a las fuerzas de la Unión Americana, en medio de la tensión con Venezuela y Cuba.

El mes pasado, las fuerzas estadunidenses decomisaron en el Atlántico norte una embarcación del mismo tipo, vinculado con Rusia, el cual había zarpado de Venezuela.

Los buques capturados representan una ínfima parte de la conocida como flota fantasma, un número indeterminado de petroleros utilizados por varios países para evadir las sanciones impuestas contra este sector por Washington.

Es un porcentaje muy pequeño", declaró el contralmirante estadounidense David Barata en una audiencia del Congreso a principios de este mes.

Con información de AFP.

*mcam