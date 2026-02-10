Aerolíneas mexicanas mantienen vuelos Cuba; la isla sigue “abierta al turismo”

El embajador cubano en México, Eugenio Martinez Enríquez, aseguró que, en el caso de las aerolíneas mexicanas, ninguna de ellas suspenderá sus vuelos hacia la isla.

Hemos confirmado que todas las líneas áreas que tienen conexión con Cuba mantienen sus frecuencias”, expresó el diplomático en un mensaje vía X.

En el post en redes sociales, el diplomático mostró imágenes de naves pertenecientes a las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Magnicharters.

Las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas que operan estas rutas continúan trabajando de manera coordinada para asegurar la estabilidad de las operaciones, así como la seguridad y el bienestar de los pasajeros. Cuba permanece abierta al turismo y reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia segura y organizada a todos los visitantes”, agregó.

Air Canada suspendió operaciones

Sin embargo, ante la escasez de combustible en el aeropuerto de La Habana y las terminales locales de Cuba, la compañía Air Canadá suspendió sus operaciones hacia la isla.

Con esto, dejó al menos unos tres mil pasajeros que serán reubicados en los siguientes días, a través de vuelos especiales.

La empresa aseguró que tomó la decisión tras las advertencias sobre la inestabilidad del suministro de turbosina en los aeropuertos cubanos y la confirmación del propio gobierno de la isla, que estima un desabasto de al menos un mes.

Air Canada Vacations implementó una política de reembolso que permite a los clientes que tenían vuelos programados a Cuba y sufrieron cancelaciones recibir automáticamente un reembolso completo.

Air Canada opera un promedio de 16 vuelos semanales a cuatro destinos en Cuba desde Toronto y Montreal.

Otras empresas aéreas como Delta o American Airlines de Estados Unidos han informado que siguen de cerca la situación, aunque no anticiparon cancelaciones, debido a que pueden viajar con el combustible necesario desde Miami para regresar sin necesidad de repostar en la isla.

*mcam