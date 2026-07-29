Francia expulsa a la periodista Xenia Fedorova por propaganda del Kremlin

El gobierno de Francia ordenó la expulsión de la periodista y comentarista rusa Xenia Fedorova, al considerar que su actividad representa una amenaza para los intereses fundamentales del Estado y contribuye a las campañas de desinformación promovidas por el Kremlin. La decisión fue confirmada este miércoles por el Ministerio del Interior francés y se produce en un contexto de creciente tensión política de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo año.

Fedorova, de 45 años, dirigió la filial francesa del canal estatal ruso RT France, medio que fue vetado en territorio francés tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022 y que finalmente cesó operaciones en 2023. No obstante, permaneció activa en el escenario mediático francés como analista y comentarista.

De acuerdo con la orden de expulsión, revelada por el diario Libération, "su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado" y su permanencia en Francia constituye "una amenaza particularmente grave y actual para el orden público".

El documento sostiene además que "al desplegar sus narrativas", la periodista "se erige en un relevo de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas" con el propósito "de desestabilizar el orden público" en territorio francés.

Las autoridades también argumentan que Fedorova "contribuye a la difusión de un discurso de desinformación y desestabilización", destinado "a manipular la opinión pública" y "a socavar la confianza de los ciudadanos europeos y en particular de los ciudadanos franceses en sus instituciones".

Continuó en medios franceses tras el cierre de RT France

Después del cierre de RT France, Xenia Fedorova encontró espacio en diversos medios pertenecientes al empresario conservador Vincent Bolloré. Actualmente participaba como comentarista en el canal de televisión CNews, colaboraba en la estación de radio Europe 1 y escribía para el semanario Le Journal du Dimanche.

En esos espacios, según el gobierno francés, difundía los argumentos y la narrativa del Kremlin sobre la guerra en Ucrania, las relaciones con Occidente y la política internacional, situación que despertó preocupación entre especialistas en desinformación y autoridades francesas.

La expulsión de Fedorova se produce cuando Francia se prepara para la elección presidencial de 2027, un proceso en el que el actual mandatario, Emmanuel Macron, no podrá buscar un nuevo mandato debido al límite constitucional.

En este escenario, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, figura entre las principales aspirantes en los sondeos, mientras el debate sobre la injerencia extranjera y las campañas de desinformación ha cobrado mayor relevancia en el país.

Semanas atrás ya se había generado una intensa controversia luego de conocerse que el permiso de residencia de Fedorova había sido renovado por diez años durante 2024, además de que una investigación periodística señaló su creciente influencia dentro del grupo mediático de Bolloré.

La defensa recurrirá la expulsión

El abogado de la periodista, Emmanuel Piwnica, anunció que presentará un recurso legal de manera inmediata para impugnar la decisión de las autoridades francesas.

El defensor calificó la medida como una "violación grave de la libertad de expresión de una periodista que siempre ha ejercido su actividad de la manera más adecuada posible".

Por su parte, los grupos mediáticos Canal+ y Lagardère, propietarios de algunos de los medios donde colaboraba Fedorova, denunciaron nuevamente que la expulsión constituye un atentado contra la "libertad de expresión", mientras que el gobierno francés mantiene que la medida responde exclusivamente a razones de seguridad nacional y protección del orden público.

La expulsión de Xenia Fedorova se suma a las acciones adoptadas por Francia y otros países europeos para reforzar los mecanismos de combate a la desinformación y limitar la influencia de estructuras consideradas cercanas al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin desde el inicio de la guerra en Ucrania.